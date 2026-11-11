台中市長選舉人數237萬人 全市設1980處投開票所

九合一選舉與核電公投11月28日登場，台中市選委會今日公布選舉人數，台中市長選舉人數為237萬6919人、市議員選舉人數236萬9254人，首投族人數達7萬7228人；另全國性公民投票第22案投票權人數為243萬2344人，全市共設置1980處投開票所，共動員2萬8064名選務人員。

台中市選委會主委黃崇典指出，台中市長選舉共有3名候選人，市議員選舉劃分17個選區，共101名候選人，角逐65席議員席次。全市共設置1980處投開票所，較前次第11屆立法委員選舉的1902處，增加78處，其中北屯區最多，設219處投開票所，中區最少設13個。不過，今年投開票所數增加，投開票所選擇地點引發關注。

黃崇典表示，投開票所設置均廣泛聽取各界意見，並持續檢討精進，但部分地區受限於場地條件、交通距離及投票便利性等因素，仍須協調借用民宅或私人場所作為投開票所，選務單位將盡力克服困難，妥善完成各項規劃。

為協助選民充分了解候選人政見，台中市選委會規劃公辦電視政見發表會，市長候選人政見發表會將於11月17日晚間7時登場，採辯論方式進行，並同步於選委會YouTube平台直播；市議員候選人政見發表會則於11月18日至22日分區播出。

中市選委會提醒，11月28日投票時間為上午8時至下午4時，選民務必攜帶國民身分證、印章及投票通知單前往指定投票所。