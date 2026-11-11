快訊

弊案的天之驕子？大馬貪汙前首相獲特赦「在家服刑」

獨／氣候績效指標公布 台灣維持59名仍屬後段班

張宇停工8年突宣布重返職場！白髮造型曝光 網嗨喊：等很久了

聽新聞
0:00 / 0:00

魏造文選基隆市長 謝國樑質疑改名是為了噁心國民黨？本尊出面回應了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長候選人魏造文今天說，改名話題是小事，他不覺得委屈，不會放進心裡，會繼續走自己的路。聯合報系資料照
基隆市長候選人魏造文今天說，改名話題是小事，他不覺得委屈，不會放進心裡，會繼續走自己的路。聯合報系資料照

基隆市長謝國樑質疑市長候選人魏造文「大叔」，諧音「偽造文書」，是來噁心國民黨成為話題。魏今天說，名字被謝拿來開玩笑，不覺得委屈。「人家的學問就是這樣」，講了什麼話顯示個人風格跟習氣，那是別人的事，不用理會。

謝國樑昨和主要競選對手、基隆市議長童子瑋辯論，結論時提及另一名候選人魏造文，指「一位大叔」也跑來選市長，名字叫做魏造文，加上「書」不就是偽造文書嗎？請問是專門要來噁心國民黨的嗎？，天外天大火有什麼好意外的？他不會被攻擊打倒，就像罷免案，不會被打倒，一定會挺過去。

民眾黨前秘書長謝立功昨批評謝國樑，竟然拿魏造文的名字進行政治攻擊，不僅極不尊重魏，更是對市民與民主機制尊嚴的公然踐踏，請謝向魏道歉。

謝國樑今天表示，魏造文承認有改過名，他就想了解為什麼要改名？跟天外天火災一樣，他認為這件事情最重要的是背後的真相，兩件事背後的真相到底是如何，有必要一定要讓市民朋友，讓社會大眾了解。

魏造文表示，謝國樑提出質疑是他個人的看法，他不能說（管）別人怎麼看，每一個人出來，就是很多人要看你，很多意見，那都是別人的問題。一個人在世上什麼委屈都會有，這種是小 case， 不要納到自己心裡面，不然的話，以後的生活跟人生就會受它影響。

媒體詢問魏造文，會不會認為謝國樑的發言失格？他說，這不是由他來講的，是由其他人來講。他的人生狀態就是，人是一定要來吃苦的，一定要來受委屈的。受委屈沒有關係，不要跟它摻和在一起，不要把這種事情放在心裡打擊自己，這樣會影響以後的生活跟想法。這是小事，他把吃苦當做是吃補。他會繼續走自己的路，別人的路怎麼走，他管不著。

基隆市長謝國樑今天說，市長候選人魏造文改名和天外天大火背後的真相，有必要讓社會大眾了解。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天說，市長候選人魏造文改名和天外天大火背後的真相，有必要讓社會大眾了解。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長候選人魏造文今天說，改名話題是小事，他不覺得委屈，不會放進心裡，會繼續走自己的路。聯合報系資料照
基隆市長候選人魏造文今天說，改名話題是小事，他不覺得委屈，不會放進心裡，會繼續走自己的路。聯合報系資料照

2026九合一選舉

謝國樑 基隆 國民黨 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

對蔣萬安亦步亦趨 沈伯洋證實：明起請假打好選戰

台北市長蔣萬安明天起正式請假投入競選。民進黨台北市長候選人沈伯洋今表示，他也亦步亦趨自明天開始請假。另有報導指出，有民進黨高層預估民進黨全台縣市首長可能贏下「5+N」縣市，民進黨台北市長候選人沈伯洋今表示，他的對手陣營已經完全動起來了，讓他們對台北市選情感到非常的緊張。

明起請假！蔣萬安今晚7點半合體民眾黨六小雞藍白合直播

台北市長蔣萬安力拚連任，明天起請假投入選戰。他今天下班後，晚間7時30分與民眾黨6位小雞合體，在YouTube「民眾之聲」直播1.5小時；民眾黨說，這不是辯論，也不是制式的電視專訪，從台北大小市政的挑戰，6位準備好出題，就看蔣市長如何接招。

秦慧珠、趙少康被點名知所進退 鄭麗文：選舉倒數要有所分寸

九合一選舉倒數，考紀會主委張雅屏日前發文提及中廣前董事長趙少康、市議員秦慧珠，若已無意承擔黨員義務，就該知所進退。國民黨主席鄭麗文今表示，所有黨員都應該知所進退，張雅屏是有感而發、好心提醒，尤其選舉倒數一定要小心、有所分寸。

蘇巧純曠世智能爭議 葉俊顯：投資不在利益衝突法規範內

民進黨立委蘇巧慧的妹妹蘇巧純曾擔任董事的曠世智能公司，因為是在父親也是時任行政院長蘇貞昌任內獲得政府與公股創投高額資金投資，引發利益衝突與違反利益迴避的重大爭議。國發會主委葉俊顯今日在立院強調，利衝法第14條的規範不包括「投資」，不會做利益衝突審查。

【重磅快評】洋流慧聚能淹沒蘇家諸多巧合好康的質疑？

天底下最巧合的事都發生在蘇巧慧家族？藍白陣營陣營追擊民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族涉利益迴避爭議，偏偏財政部拿不出審計部要的完整資料，第一次說延兩天，第二次根本不敢押日期，曠世智能爭議的真相恐怕在投票前都難見天日了。

沈伯洋明請假 競辦媒宣召集人周軒：高層認為短兵相接 該有取捨

台北市長選情熱戰，尋求連任的台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋將於12日請假投入選戰。沈伯洋競選辦公室媒宣中心召集人周軒今中午接受媒體人黃光芹專訪透露，高層認為現在短兵相接，該有取捨；也提到接下來會到外縣市輔選，「全台灣各縣市都來找沈伯洋。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。