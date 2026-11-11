魏造文選基隆市長 謝國樑質疑改名是為了噁心國民黨？本尊出面回應了

基隆市長謝國樑質疑市長候選人魏造文「大叔」，諧音「偽造文書」，是來噁心國民黨成為話題。魏今天說，名字被謝拿來開玩笑，不覺得委屈。「人家的學問就是這樣」，講了什麼話顯示個人風格跟習氣，那是別人的事，不用理會。

謝國樑昨和主要競選對手、基隆市議長童子瑋辯論，結論時提及另一名候選人魏造文，指「一位大叔」也跑來選市長，名字叫做魏造文，加上「書」不就是偽造文書嗎？請問是專門要來噁心國民黨的嗎？，天外天大火有什麼好意外的？他不會被攻擊打倒，就像罷免案，不會被打倒，一定會挺過去。

民眾黨前秘書長謝立功昨批評謝國樑，竟然拿魏造文的名字進行政治攻擊，不僅極不尊重魏，更是對市民與民主機制尊嚴的公然踐踏，請謝向魏道歉。

謝國樑今天表示，魏造文承認有改過名，他就想了解為什麼要改名？跟天外天火災一樣，他認為這件事情最重要的是背後的真相，兩件事背後的真相到底是如何，有必要一定要讓市民朋友，讓社會大眾了解。

魏造文表示，謝國樑提出質疑是他個人的看法，他不能說（管）別人怎麼看，每一個人出來，就是很多人要看你，很多意見，那都是別人的問題。一個人在世上什麼委屈都會有，這種是小 case， 不要納到自己心裡面，不然的話，以後的生活跟人生就會受它影響。

媒體詢問魏造文，會不會認為謝國樑的發言失格？他說，這不是由他來講的，是由其他人來講。他的人生狀態就是，人是一定要來吃苦的，一定要來受委屈的。受委屈沒有關係，不要跟它摻和在一起，不要把這種事情放在心裡打擊自己，這樣會影響以後的生活跟想法。這是小事，他把吃苦當做是吃補。他會繼續走自己的路，別人的路怎麼走，他管不著。

基隆市長謝國樑今天說，市長候選人魏造文改名和天外天大火背後的真相，有必要讓社會大眾了解。記者邱瑞杰／攝影