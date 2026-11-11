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北市南區新亮點 蔣萬安開箱水源新天地、公館運動館 誠品也進駐了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）上午前往台北自來水事業處公館大樓，開箱水源新天地暨公館運動館。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午前往台北自來水事業處公館大樓，開箱水源新天地暨公館運動館。記者林麗玉／攝影

年底選戰倒數17天，台北市長蔣萬安視察任內重要施政第二特色運動中心「公館運動館」及水源新天地開箱。蔣說，除水源新天地將是南區發展的重要地標，公館運動館這是繼新生館後第二座「第二運動中心」，未來不只有科技運動、智慧健身，還有專業電競場域。

蔣萬安明天將請假全新投入選舉，將由副市長林奕華代理市長職務，對於投票前最後一天上班，蔣今天說，接下來就會依照相關規定請假，會持續走入地方各個角落，跟市民面對面溝通交流，爭取市民朋友認同跟支持。至於市政工作，市府團隊會堅守崗位，相關市政推進不會受到影響。

蔣今天上午與副市長張溫德、北水處長范煥英、體育局長游竹萍、文化局長蔡詩萍、議員、里長等開箱水源新天地、公館運動館。蔣致詞表示，公館商圈承載許多人過去記憶，他自己唸書的時候，跟太太就常到公館商圈吃吃逛逛、看電影，上任後就思考怎麼樣將公館再度帶動，帶來更多人潮。

蔣表示，北水處在公館這邊一年四季都有活動，包括嘻哈音樂大賞、親水節、秋Out音樂節、聖誕季等，他上任也思考改善周邊生活機能，包括拆公館圓環，還有思考怎讓地方更加發展，所以水源新天地規畫有第二運動館、台北文學館、還有誠品進駐、2公頃綠地空間等，未來這裡還會結合文化藝術等展演，將一路到寶藏巖，另一側也會延伸到公館水岸、客家文化公園、紀州庵、嘉禾新村與等節點。

北水處表示，水源新天地未來將進駐誠品，將有三千多坪商業空間，預計最快明年第二季開幕。蔣說，未來民眾到公館出捷運站，除可以逛誠品，還有兩公頃的綠地，將成為南區重要的生活地標。

蔣萬安今天開箱水源新天地，也視察任內重要政績第二運動中心公館運動館開箱，運動館亮點包括虛擬賽車等。北水處表示，接下來幾年內，公館將成為台北南區的文化、生活、學研、水岸休閒的新核心。

台北市長蔣萬安（中）上午前往台北自來水事業處公館大樓，開箱水源新天地暨公館運動館，蔣萬安表示，今天開箱的運動館開始，結合公館大樓、明年開幕的誠品生活館、好水故事館、台北文學館，整合成為「水源新天地」，讓台北南區成為人們喜歡來、喜歡停留、快樂生活的城市新核心。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午前往台北自來水事業處公館大樓，開箱水源新天地暨公館運動館，蔣萬安表示，今天開箱的運動館開始，結合公館大樓、明年開幕的誠品生活館、好水故事館、台北文學館，整合成為「水源新天地」，讓台北南區成為人們喜歡來、喜歡停留、快樂生活的城市新核心。記者曾學仁／攝影

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