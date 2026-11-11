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選前巨額勒索賄選？ 台南無黨籍市長候選人稱選舉期間遭索800萬
選前賄選疑雲？無黨籍台南市長候選人葉人文今開記者會，指稱自己上個月疑遭民眾以選舉動員為由，要求支付高達800萬元鉅款，恐涉及「巨額勒索賄選」詐騙，他表示，已向司法機關通報檢舉妨害選舉案件，盼相關單位儘速釐清對方是否涉及不法。
葉人文說，上個月一名張姓民眾透過臉書私訊聯繫，指稱可協助其相關選舉事務，團隊原以為是熱心的支持者，便與其碰面相談，孰料，張姓民眾事後卻要求提供800萬元，並提出可分前、後兩次支付方式，聲稱可協助選舉動員、促成候選人當選。
他認為，過程中涉及妨害選舉情事，因此遭「巨額勒索」當下隨即向反賄選專線檢舉，同時也向台南地檢署提出影音及社群對話紀錄，盼相關單位儘速釐清對方是否涉及不法，以及背後有無其他共犯或選舉犯罪情事。
葉人文強調，民主選舉應恪遵公平、公正原則，絕不容許賄選歪風，呼籲各界共同守護乾淨選風。針對即將來臨的公辦政見發表會，他說，屆時將邀請各市長候選人參與辯論會，透過公開公正的政策討論，展現治市理念。
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