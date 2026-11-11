秦慧珠嗆「年紀比我黨齡小」 張雅屏：用黨招牌爭選票就要對規矩負責

考紀會主委張雅屏先前發文暗指前中廣董事長趙少康、市議員秦慧珠，若已無意承擔黨員義務，就該知所進退，秦慧珠嗆自己擁有54年黨齡，在張還沒出生前，她就已經是黨員。張雅屏今表示，要用黨的招牌爭選票，就要對共同的規矩負責。公眾人物心口是否一致，在當今時代凡走過必留下痕跡，世人心中自有一把尺。

張雅屏今在臉書以「輔選各盡其力，催票先認清票源」為題，並強調這篇文章無回應任何特定對象言論的意圖。他指出，輔選方式百百種。知名度高的站台，有人脈的拜會請託，有財力的依法捐助，有專業的提供策略。有人出人、有錢出錢，各盡其力。跑場子、做分析、串人脈，都有功能。沙場老將、帳內軍師以及準備糧草的幕僚各司其職，方能穩扎穩打贏得勝選。

張雅屏說，催票的目標很清楚，得先找到支持者在哪裡？投票日願意出門投票？團隊有沒有辨識、聯繫到？選民辨識要分清支持傾向、投票可能與可說服程度。把拜票時迎上的笑臉，都當成一定出門投票給自己，票數往往會算錯。

張雅屏說，國民黨則歷經新黨（1993）、親民黨（2000）、台聯（2001）分裂，不同路線的原黨內成員多次出走。可見國民黨支持者的認同光譜寬，持續凝聚共同價值不容易。2016年黨產帳戶遭凍結後，這個問題更顯重要，資源少了，靠什麼把同志凝聚在一起？這也是為何2016年國民黨主席補選，會選出強調中心思想的洪秀柱。

張雅屏說，認同與制度，都要長期經營，其中黨紀更是政黨制度穩定性要求極高的一環。政治人物參與政黨，是認同共同理念，還是只在需要選票時才想到黨？來意不同，願不願承擔共同規矩，也會反映在言行上。選情會變，人情會變，黨紀仍須循事證、按程序，對所有人用同一套標準。