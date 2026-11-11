青年論壇台北場停辦 主辦單位：蔣萬安、沈伯洋婉拒出席

學生團體舉辦「2026市長候選人青年論壇」，主辦單位今天表示，台北場次因蔣萬安、沈伯洋陣營都婉拒出席，因此宣布停辦，希望未來青年意見有更多被重視、聽見與對話的機會。

青年思潮、台灣學生聯合會、青年民主協會等全國性學生團體，加上台北大學、輔仁大學、清華大學、陽明交通大學、中山大學的學生組織共同舉辦「2026市長候選人青年論壇」，已陸續辦理高雄、新竹、新北等場次。

主辦單位今天發布聲明指出，台北場歷經4個月的籌辦和2個月的持續邀請，因中國國民黨籍台北市長參選人蔣萬安、民主進步黨籍參選人沈伯洋兩陣營，近日都回覆婉拒出席，已正式決定停辦。

主辦單位表示，他們9月底公開邀請，後續不斷洽談，直到近日才接獲回覆，蔣萬安、沈伯洋都因行程繁忙婉拒出席。主辦單位感到惋惜，只能停辦台北場次，並對期待這次活動，希望能與參選人直接交流青年權益、市政議題，共同擘劃城市願景的4校學生、青年朋友，致上十二萬分的歉意。

主辦單位表示，將持續向參選人、北市府傳遞青年聲音，期望在地方治理中實現今年初實施的「青年基本法」中的「青年主流化」願景。

聲明指出，要讓青年、學子的意見能充分進入市政討論，還有很長的改革之路要走。18到20歲的成年公民尚未被賦予選舉權，選罷法修法尚在立院等待協商。

另外，聲明提到，許多「北漂」到其他城市就學的青年，都渴望將戶籍依法遷入實際居住的城市，卻受大學、房東阻攔，無法取得當地選舉權。提出解方的大學法、租賃條例修法，各自卡在立院、政院程序中。

聲明強調，相關政策都需要從政者對青年、學子拿出誠意和魄力解決。他們期待在2028年的下次選舉前，朝野應該通力合作，把青年權利還給青年，讓年輕世代也能一起用選票為自己的生活、為台灣的未來做決定。