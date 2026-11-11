快訊

弊案的天之驕子？大馬貪汙前首相獲特赦「在家服刑」

獨／氣候績效指標公布 台灣維持59名仍屬後段班

張宇停工8年突宣布重返職場！白髮造型曝光 網嗨喊：等很久了

聽新聞
0:00 / 0:00

青年論壇台北場停辦 主辦單位：蔣萬安、沈伯洋婉拒出席

中央社／ 台北11日電

學生團體舉辦「2026市長候選人青年論壇」，主辦單位今天表示，台北場次因蔣萬安沈伯洋陣營都婉拒出席，因此宣布停辦，希望未來青年意見有更多被重視、聽見與對話的機會。

青年思潮、台灣學生聯合會、青年民主協會等全國性學生團體，加上台北大學、輔仁大學、清華大學、陽明交通大學、中山大學的學生組織共同舉辦「2026市長候選人青年論壇」，已陸續辦理高雄、新竹、新北等場次。

主辦單位今天發布聲明指出，台北場歷經4個月的籌辦和2個月的持續邀請，因中國國民黨籍台北市長參選人蔣萬安、民主進步黨籍參選人沈伯洋兩陣營，近日都回覆婉拒出席，已正式決定停辦。

主辦單位表示，他們9月底公開邀請，後續不斷洽談，直到近日才接獲回覆，蔣萬安、沈伯洋都因行程繁忙婉拒出席。主辦單位感到惋惜，只能停辦台北場次，並對期待這次活動，希望能與參選人直接交流青年權益、市政議題，共同擘劃城市願景的4校學生、青年朋友，致上十二萬分的歉意。

主辦單位表示，將持續向參選人、北市府傳遞青年聲音，期望在地方治理中實現今年初實施的「青年基本法」中的「青年主流化」願景。

聲明指出，要讓青年、學子的意見能充分進入市政討論，還有很長的改革之路要走。18到20歲的成年公民尚未被賦予選舉權，選罷法修法尚在立院等待協商。

另外，聲明提到，許多「北漂」到其他城市就學的青年，都渴望將戶籍依法遷入實際居住的城市，卻受大學、房東阻攔，無法取得當地選舉權。提出解方的大學法、租賃條例修法，各自卡在立院、政院程序中。

聲明強調，相關政策都需要從政者對青年、學子拿出誠意和魄力解決。他們期待在2028年的下次選舉前，朝野應該通力合作，把青年權利還給青年，讓年輕世代也能一起用選票為自己的生活、為台灣的未來做決定。

2026九合一選舉

2026九合一選舉 蔣萬安 沈伯洋 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／蔣萬安回母校與諾貝爾得獎者全英文座談 學生讚：這才是市長風範

蔣萬安明晚合體民眾黨小雞直播 白營：盼成2028藍白合示範區

捷運站外發貼紙遭質疑 蔣萬安競辦：依法申請路權

衝刺參選 沈伯洋12日請假：做好準備、成為你的市長

相關新聞

對蔣萬安亦步亦趨 沈伯洋證實：明起請假打好選戰

台北市長蔣萬安明天起正式請假投入競選。民進黨台北市長候選人沈伯洋今表示，他也亦步亦趨自明天開始請假。另有報導指出，有民進黨高層預估民進黨全台縣市首長可能贏下「5+N」縣市，民進黨台北市長候選人沈伯洋今表示，他的對手陣營已經完全動起來了，讓他們對台北市選情感到非常的緊張。

明起請假！蔣萬安今晚7點半合體民眾黨六小雞藍白合直播

台北市長蔣萬安力拚連任，明天起請假投入選戰。他今天下班後，晚間7時30分與民眾黨6位小雞合體，在YouTube「民眾之聲」直播1.5小時；民眾黨說，這不是辯論，也不是制式的電視專訪，從台北大小市政的挑戰，6位準備好出題，就看蔣市長如何接招。

秦慧珠、趙少康被點名知所進退 鄭麗文：選舉倒數要有所分寸

九合一選舉倒數，考紀會主委張雅屏日前發文提及中廣前董事長趙少康、市議員秦慧珠，若已無意承擔黨員義務，就該知所進退。國民黨主席鄭麗文今表示，所有黨員都應該知所進退，張雅屏是有感而發、好心提醒，尤其選舉倒數一定要小心、有所分寸。

蘇巧純曠世智能爭議 葉俊顯：投資不在利益衝突法規範內

民進黨立委蘇巧慧的妹妹蘇巧純曾擔任董事的曠世智能公司，因為是在父親也是時任行政院長蘇貞昌任內獲得政府與公股創投高額資金投資，引發利益衝突與違反利益迴避的重大爭議。國發會主委葉俊顯今日在立院強調，利衝法第14條的規範不包括「投資」，不會做利益衝突審查。

【重磅快評】洋流慧聚能淹沒蘇家諸多巧合好康的質疑？

天底下最巧合的事都發生在蘇巧慧家族？藍白陣營陣營追擊民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族涉利益迴避爭議，偏偏財政部拿不出審計部要的完整資料，第一次說延兩天，第二次根本不敢押日期，曠世智能爭議的真相恐怕在投票前都難見天日了。

沈伯洋明請假 競辦媒宣召集人周軒：高層認為短兵相接 該有取捨

台北市長選情熱戰，尋求連任的台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋將於12日請假投入選戰。沈伯洋競選辦公室媒宣中心召集人周軒今中午接受媒體人黃光芹專訪透露，高層認為現在短兵相接，該有取捨；也提到接下來會到外縣市輔選，「全台灣各縣市都來找沈伯洋。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。