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對蔣萬安亦步亦趨 沈伯洋證實：明起請假打好選戰
台北市長蔣萬安明天起正式請假投入競選。民進黨台北市長候選人沈伯洋今表示，他也亦步亦趨自明天開始請假。另有報導指出，有民進黨高層預估民進黨全台縣市首長可能贏下「5+N」縣市，民進黨台北市長候選人沈伯洋今表示，他的對手陣營已經完全動起來了，讓他們對台北市選情感到非常的緊張。
對於蔣萬安請假全力打選戰，沈伯洋今天在立法院受訪時證實，他也亦步亦趨，應該同樣從明天開始請假。沈伯洋說，實質上請假時間約一周，因為選前一週立法院也沒有相關議程，希望藉此增加走訪基層的時間，好好打這場選戰。
對於「5+N」的評估，沈伯洋今受訪時表示，希望民進黨原本在執政的程式能夠繼續成功，並指出，現在的民調高高低低，起伏都很大，以他自己的選情來講，對手陣營的組織已經完全動起來了。
沈伯洋表示，台北市長蔣萬安的團隊涵蓋了很多立法委員，而每位立法委員都非常有聲量；沈伯洋坦言，他最近也比較忙，在網路上的發言時間也減少，在這一漲一退之下，他們的感受是非常緊張。
不過，沈伯洋表示，無論如何他們就是要全力拚逆轉勝，並表達他們希望能夠繼續講政見，包括近期就要再度舉行記者會講政見，並指出，周六和周日的競選活動都會講政見，指他們要做一個政策的總複習。
沈伯洋說，他們知道對手現在動得非常勤，他們只能多多努力，希望政見能夠打動台北。
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