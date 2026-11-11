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衝刺參選 沈伯洋12日請假：做好準備、成為你的市長

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天在立法院受訪。記者胡經周／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天在立法院受訪。記者胡經周／攝影

台北市選戰熱烈，尋求連任的台北市長蔣萬安將於12日請假投入選舉，同時，民進黨台北市長候選人沈伯洋也表態12日將向立院請假，更在臉書上寫到「想爭取的也不只是一場選舉的勝利，而是未來四年，為市民好好做事的機會；希望成為你的市長。」

沈伯洋臉書寫到，明天11月12日開始，他將向立法院請假，全心投入接下來的台北市長選舉。從5月13日獲得提名至今，盡可能利用立法院工作以外的時間，在清晨、在夜晚，走進台北的市場、街道與巷弄，和市民見面，聽大家說說生活中遇到的問題，以及對這座城市的期待。

他說，知道身為立法委員，有自己必須盡到的責任；而決定參選市長，也代表必須更認真地向市民說明，為什麼想承擔這份工作。這段時間，努力提出政策，也盡力回答疑問。始終相信，選舉除了是候選人之間的競爭，也是每一位市民，一起討論想要過什麼樣生活的機會。

沈伯洋說，他想爭取的也不只是一場選舉的勝利，而是未來四年，為市民好好做事的機會。距離投票日，剩下最後十幾天。這半年來，他聽見很多鼓勵，也收到許多建議和批評。台北還有很多問題需要解決，市民也有許多期待，等著有人認真回應。

沈伯洋強調，接下來的日子，會繼續認真傾聽、清楚說明，讓大家知道「沈伯洋已經做好承擔的準備，希望成為你的市長。」

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