影／蔣萬安今晚合體白營小雞直播 盧秀燕：2026大選藍白非合不可

台北市長蔣萬安力拚連任，明天起請假投入選戰，他今天下班後，晚間7時與民眾黨6位小雞合體直播，盼讓北市成為2028藍白合的關鍵和示範區。台中市長盧秀燕表示，2024年總統大選因為藍白分裂，民進黨少數當選，記取上次教訓，「2026年大選藍白非合不可，唯有團結合作才可以勝選。」

台北市長蔣萬安今天晚間7時將與民眾黨6位議員候選人黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪、許甫和吳怡萱合體，在YouTube「民眾之聲」直播1.5小時；白營小雞認為，隨著善意堆疊，雙方選情能加分，也希望讓北市成為2028藍白合的關鍵和示範區。

盧秀燕今天出席水湳自動駕駛巴士首航典禮表示，選舉要贏一定要團結合作，「合則兩利，分則兩敗」，上次在2024年總統大選可以看到，因為藍白分裂，民進黨少數當選，因此記取上次教訓，「2026年大選藍白非合不可，唯有團結合作才可以勝選。」

盧秀燕指出，蔣萬安、江啟臣、柯文哲、黃國昌都是成熟有智慧的政治人物，經過他們的努力，藍白合在台北市與台中市即將開花結果，她也有信心今年的藍白合在台北、台中都會開花結果，不只希望這兩縣市藍白合、爭取勝選，也希望全國遍地開花。