影／何欣純夫涉標案行賄 藍黨團酸「欣鈔流」

國民黨立法院黨團上午舉行記者會，指民進黨台中市長候選人何欣純丈夫謝俊雄，涉及彰化縣伸港鄉納骨堂設計監造標案行賄、判刑確定，但何欣純卻稱不知情。藍委黃健豪質疑，台中市每年預算逾2000億元，若何欣純當選市長恐出現親屬介入市府運作、成為地下市長的風險。

國民黨團書記長許宇甄表示，依據彰化地方法院相關刑事判決，謝俊雄為取得伸港鄉納骨堂設計監造標案，涉及以決標金額15%作為回扣，並交付現金28萬8000元。何欣純當年以「事前完全不知情」，甚至脫口而出「因為對方索賄，因此行賄」，許宇甄痛批該言論令人啼笑皆非，只要一句不知情，政治責任就可撇得一乾二淨？

對此何欣純競選總部也反擊，批評國民黨刻意避談案件背後的索賄者，當年主導索取回扣的是國民黨籍伸港鄉前鄉長，卻反過來檢討交付回扣的廠商。競總強調，何欣純本人並未涉及該案，質疑國民黨「不抹黑就不會選舉嗎？」

國民黨立法院黨團上午舉行記者會，指民進黨台中市長候選人何欣純丈夫謝俊雄，涉及彰化縣伸港鄉納骨堂設計監造標案行賄、判刑確定，但何欣純卻稱不知情。國民黨團書記長許宇甄（中）、立委黃健豪（右）、牛煦庭（左）出席。記者曾原信／攝影