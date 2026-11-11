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鄭麗文稱王惠美後續站台機率大 魏平政：期待縣長助選

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導
國民黨彰化縣長候選人魏平政今天上午表示，縣長選情不管安全或危險，他都會全力以赴，也期待王惠美協助輔選。 記者劉明岩／攝影
國民黨彰化縣長候選人魏平政今天上午表示，縣長選情不管安全或危險，他都會全力以赴，也期待王惠美協助輔選。 記者劉明岩／攝影

國民黨主席鄭麗文接受電視台專訪時，評估彰化縣長候選人魏平政的選情相對危險，對於彰化縣長王惠美迄今未投入為魏平政輔選一事，認為「王惠美後續站台機率很大」。魏平政今天上午表示，選情不管安全或危險，都會全力以赴，也期待王惠美協助輔選。

鄭麗文昨晚接受鏡新聞「大咖鏡來講」專訪，談及五五波激戰區，包括彰化縣、新竹縣、新北市及宜蘭縣，對於彰化縣長王惠美一度未替黨籍候選人魏平政站台一事，表示國民黨10月在中部舉辦大型造勢，王惠美已與候選人同台，團隊後續也與王惠美密切溝通互動，希望最後能展現縣長的力量，認為「王惠美後續站台機率很大。」

彰化縣長王惠美、彰化縣長候選人魏平政今天上午都出席伸港福安宮新建媽祖園區落成啟用儀式，並跟與會人士合照，不過兩人並不熱絡。魏平政表示，王惠美縣長是國民黨非常珍貴的資產，對彰化縣做了很多建設，而這些建設必須要延續下去，他相信自己是最適當的人選，可以跟王惠美縣長的團隊充分緊密合作，讓彰化縣更好。

魏平政表示，王惠美是他縣長選舉的最大助力，他相信王縣長應該會找時間來幫他輔選。

對於彰化縣長選情被列為相對危險縣市的說法，魏平政表示，不可能說因為選情安全就不跑行程，也不能因為危險而放棄所有行動，所以說，他都會繼續全力以赴，來爭取11月28號的勝選。

魏平政說，對於縣長選情非常有信心，因為所有的民調或跡象顯示，他的選情趨勢是往上升的，絕不會讓鄭麗文主席及支持選民失望。

彰化縣長王惠美（左3）、國民黨彰化縣長候選人魏平政（右2）今天上午都出席伸港福安宮新建媽祖園區落成啟用儀式，並跟與會人士合照。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左3）、國民黨彰化縣長候選人魏平政（右2）今天上午都出席伸港福安宮新建媽祖園區落成啟用儀式，並跟與會人士合照。記者劉明岩／攝影

2026九合一選舉

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