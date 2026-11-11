柯志恩提政見遭酸太急就章 陳其邁：會累死市長

國民黨高雄市長候選人柯志恩日前提出市府遷建205兵工廠，引來綠營批評恐怕會耗費850億元，高雄市長陳其邁今天再次直言「候選人在選戰剩沒幾天的時間內，應多了解市政再來提政見」，酸柯志恩「太急就章、對市政不熟的感覺」，並指出柯志恩每次提議題政見市府都要花時間解釋說明「會累死市長」。

陳其邁表示，無論是什麼人或候選人，對市政府的政策提出看法或主張，市府本於職責都必須在政策上做說明，就像議員們也常常給市府很多指教一樣，他認為柯志恩應該要多了解市政再來提政見「有時候突然想到一個說法就拿出來講，對市政問題可能不是那麼清楚」。

陳其邁強調，政策應該要好好一次講清楚，若候選人對政策不了解，複雜的政策若要靠市府花大量時間一一說明，對市府團隊而言「真的會吃不消」、「這樣真的是會累死市長」。

此外陳其邁也證實周末將北上輔選民進黨台北市長候選人沈伯洋，陳其邁表示，希望藉由過去在大港出發、跟著在地團隊一起打拚的經驗，共同關心台灣的選舉與民主，肯定「洋流」團隊在台北市相關選戰在政見上帶來的一些正面改變，自己也是抱著學習、交換經驗的心態前往，並表示「我想在市政上有很多可以彼此學習的地方」。