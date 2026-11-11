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藍營質疑何欣純丈夫涉納骨堂標案 何競總反擊：索賄者是國民黨前鄉長

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市長候選人何欣純發言人與律師表示拒絕抹黑、倡言正向選舉，左起周永鴻、王翼升、林俊裕。記者陳秋雲／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純發言人與律師表示拒絕抹黑、倡言正向選舉，左起周永鴻、王翼升、林俊裕。記者陳秋雲／攝影

國民黨立法院黨團今天召開記者會，質疑民進黨台中市長候選人何欣純丈夫謝俊雄涉及彰化縣伸港鄉納骨堂設計監造標案行賄案，何欣純競選總部反擊，批評國民黨刻意避談案件背後的索賄者，當年主導索取回扣的是國民黨籍前伸港鄉長，卻反過來檢討交付回扣的廠商。競總強調，何欣純本人並未涉及該案，質疑國民黨「不抹黑就不會選舉嗎？」

國民黨立法院黨團書記長許宇甄今天偕同立委黃健豪、牛煦庭召開記者會，針對謝俊雄涉及伸港鄉納骨堂設計監造標案行賄案提出質疑。許宇甄翻出何欣純過去曾表示「事前完全不知情」、「對方索賄，因此行賄」的說法，要求何欣純說明；黃健豪則以台中市龐大的公共工程及採購預算為由，要求何欣純提出親屬利益迴避及採購防弊措施。

何欣純競選總部發言人、議會民進黨團總朝周永鴻表示，國民黨今開記者會，卻沒有交代當年案件中究竟是誰主導索賄。周永鴻指出，國民黨籍前伸港鄉長曾煥彰才是當年索取回扣的主導者，國民黨如今卻避談這段司法判決認定的事實，反而檢討交付回扣的廠商，質疑這樣的政治攻防並不公平。

競總律師王翼升指出，伸港納骨堂案早已經過司法審理，相關判決可供社會大眾查閱。根據法院判決，曾煥彰與時任伸港鄉民代表會主席林其瑞等人，利用納骨堂設計監造及新建工程標案要求、收取回扣，曾煥彰在兩件標案取得的回扣合計828萬8000元，法院並認定前鄉長在犯罪中居主導地位。

王翼升強調，何欣純本人並未涉及這起案件，不能因為配偶涉及司法案件，就將責任延伸到候選人本人。競總認為，國民黨應面對法院判決所認定的索賄者及犯罪事實，而非只挑選對自己有利的部分進行政治攻防。

周永鴻也向國民黨台中市長候選人江啟臣喊話，質疑江啟臣是否知道當年主導索賄的是國民黨籍鄉長？是否知道黨團召開記者會的內容，卻仍容許這樣的政治操作？周永鴻批評，國民黨一方面指責別人，一方面卻迴避自己政黨人士涉及的案件，直言「做賊的喊抓賊」，並反問江啟臣是否期待以這樣的方式進行選舉。

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