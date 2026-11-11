影／鄭麗文批秦慧珠面帶微笑看沈伯洋 莊瑞雄：政治不用這麼肅殺

針對國民黨台北市議員秦慧珠日前和民進黨台北市長候選人沈伯洋同台，兩人還一起「比3」合照，被藍營支持者出征，國民黨主席鄭麗文受訪時還表示「大家恨不得每天都要幫蔣萬安拉票，妳怎麼可以面帶微笑看著沈伯洋呢？」，民進黨團幹事長莊瑞雄今受訪時說，他也常常對著立法院長韓國瑜笑，難道就要被開除？呼籲國民黨政治不用搞得這麼肅殺。

莊瑞雄說，選舉剩下17天，投完票大家要各安其位，總不會一場選舉後，以後民進黨看到國民黨都不能多瞄一眼、一定要板著臉孔？「這很奇怪」。莊瑞雄表示，立法院長韓國瑜看到他們也是笑嘻嘻，台灣社會就是很和善，洋流也是越來越溫暖、正面，反而國民黨要形塑黨內殺伐之氣，他為秦慧珠抱屈，也表示遇到蔣萬安也會拍拍他喊加油。