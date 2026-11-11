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被控米粉賄選 桃園市議員候選人佀廣洋秀合約斥抹黑

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議員候選人佀廣洋今天秀文宣品的訂購合約，駁斥網路抹黑傳聞。圖／佀廣洋競選團隊提供
桃園市議員候選人佀廣洋今天秀文宣品的訂購合約，駁斥網路抹黑傳聞。圖／佀廣洋競選團隊提供

桃園市桃園區市議員候選人佀廣洋近日競選文宣品送米粉，被網路社群平台的網友質疑賄選。他今天公布文宣品訂購合約單價才23元，強調不容許有心人繼續顛倒黑白，惡意抹黑將提告意圖使人不當選。

網路社群平台Threads有網友發文，指佀廣洋發的米粉在大賣場一包賣70元，「拿來送選民不會太貴嗎」，引發正反兩派意見熱議，而發文的網友今天也稱已檢舉此事，接下將遞狀告發。

佀廣洋競選團隊稍早發聲明駁斥抹黑，強調許多候選人都有發放米粉、冬粉、雞蛋麵等選舉文宣，而且藍綠2黨、桃園南北區、或是本屆及上一屆選舉都有。

佀廣洋陣營表示，但凡願意花一點心思查證，就可以知道，這是現在許多候選人正在使用的選舉文宣品。甚至當年民進黨鄭文燦、何志偉都曾和蔡英文一起推出過相關的文宣品。這半年來網軍側翼跟青鳥鋪天蓋地抹黑攻擊，影射造謠不曾停手，目的只有一個，就是要讓他選不上，讓藍軍少一席。

佀廣洋感嘆，他沒到場也沒送摸彩品的中秋晚會被檢舉涉賄，協助社區申請垃圾子母車的服務案變被扭曲成賄選證據，把司法當成選舉鬥爭工具的行徑，令人不齒。公開米粉文宣訂購合約，就是把事實攤在陽光下，白紙黑字清清楚楚，絕不容許有心人士繼續顛倒黑白。

佀廣洋強調，選前倒數17天，某些人繼續透過不實訊息、輿論操作及惡意檢舉企圖影響選舉結果，這是刻意對候選人的傷害，更是對民主選舉公平性的踐踏。惡意帶風向意圖使人不當選，將依法提告。

桃園市議員候選人佀廣洋今天秀文宣品的訂購合約，駁斥網路抹黑傳聞。圖／佀廣洋競選團隊提供
桃園市議員候選人佀廣洋今天秀文宣品的訂購合約，駁斥網路抹黑傳聞。圖／佀廣洋競選團隊提供

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