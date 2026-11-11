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借鏡台南熱潮！鄭朝方拋「公共鋼琴」政見 打造竹縣圓夢舞台

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨新竹縣長候選人鄭朝方熱愛音樂與藝術，在竹北市長任內，積極推動豐富且多元的音樂性活動。圖／鄭朝方競選團隊提供
民進黨新竹縣長候選人鄭朝方熱愛音樂與藝術，在竹北市長任內，積極推動豐富且多元的音樂性活動。圖／鄭朝方競選團隊提供

日前台南火車站的公共鋼琴引發社會熱烈迴響，讓人看見音樂融入公共空間的溫暖力量。民進黨新竹縣長候選人鄭朝方提出未來將在新竹縣合適場域設置「公共鋼琴」，讓音樂走出表演廳、深入生活角落，成為市民隨時都能展現自我、實現夢想的「圓夢舞台」。

鄭朝方表示，這幾年在竹北市長任內，積極推動豐富且多元的音樂性活動，從「打開公所」、「花神咖啡廳」、「竹北音樂故事」、「海上鋼琴師浪漫音樂會」，到逾兩萬人次的「2026竹北水圳公園音樂故事」，每一場活動不僅提升了城市的文化質感，更重要的是提供了圓夢的契機，讓許多喜愛音樂的孩子與民眾，獲得公開演奏、勇敢發表作品的舞台。

鄭朝方指出，城市的進步不單只有硬體建設，更在於人們能否自在地親近藝術。不是每個孩子都有機會登上音樂廳，但每個孩子都應該有圓夢的機會。未來設置的公共鋼琴，就是一個開放且包容的圓夢舞台——它可能是孩子第一次勇敢公開彈奏的起點，也可能讓長輩重溫年輕時的旋律，更讓原本陌生的行人因為琴聲而停下腳步、產生連結，讓美學教育與人文氣息不再受到門檻限制。

談及未來規畫，鄭朝方說明，公共鋼琴將依新竹縣各鄉鎮市的空間條件與維護需求彈性設置，並結合在地學校、社區與藝文團體，讓客庄歌謠、原鄉古調與年輕世代的現代創作，都有機會在街頭被聽見。

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方提出未來將在新竹縣合適場域設置「公共鋼琴」，讓音樂深入生活。圖／鄭朝方競選團隊提供
民進黨新竹縣長候選人鄭朝方提出未來將在新竹縣合適場域設置「公共鋼琴」，讓音樂深入生活。圖／鄭朝方競選團隊提供

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方認為設置公共鋼琴，能讓許多喜愛音樂的孩子與民眾，獲得公開演奏、勇敢發表作品的舞台。圖／鄭朝方競選團隊提供
民進黨新竹縣長候選人鄭朝方認為設置公共鋼琴，能讓許多喜愛音樂的孩子與民眾，獲得公開演奏、勇敢發表作品的舞台。圖／鄭朝方競選團隊提供

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