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20日台中助選何欣純仍有變數 沈伯洋：北市選情非常緊繃

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋今在立法院受訪。記者胡經周／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋今在立法院受訪。記者胡經周／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋預計11月20日到台中，再度與民進黨台中市長候選人何欣純合體，不過計畫有可能生變，沈伯洋今受訪時表示，他們的選戰團隊還在針對行程做微調，並表示，由於從20日開始其實就是選舉黃金周，認為台北的選情非常緊繃。

沈伯洋今年9月曾至台中與何欣純一起掃街，沈伯洋當時曾答應會再到台中。據悉，雙方已經規畫11月20日再次合體，不過現在計畫有可能出現變化。

沈伯洋今表示，他們一直還在針對行程做微調，因為20日就是選舉的黃金周，指台北的選情非常緊繃，所以到底要用什麼樣的方式形式，到現在都還在討論。

不過沈伯洋說，應該也差不多要定案了，因為如果太晚定案，就來不及跟大家說他到底下周人在哪裡；沈伯洋認為，應該要早一點定案，他個人是希望今明兩天趕快定案，來向外界報告。

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