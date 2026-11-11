11月17日公辦辯論成唯一戰場 何欣純喊話江啟臣：來場君子之爭

選戰倒數，台中市選舉委員會表示，台中市長選舉公辦電視政見辯論會將於11月17日在群健電視台舉行，3名候選人都勾選「辯論」。民進黨台中市長候選人何欣純今受訪時表示，很遺憾對手國民黨候選人江啟臣持續迴避第三方媒體主辦的電視辯論邀請，她強調，期待下周公辦政見辯論會能與另二名對手展開一場理性的君子之爭。

何欣純今天上午在同黨的市議員曾威、張家銨陪同下，到烏日明道花園城市場拜票，受到支持者熱烈歡迎，爭相與之拍照、索取簽名。

何欣純行前受訪時說，她仍期待江啟臣可以參加第三方媒體主辦候選人辯論，但很遺憾，江啟臣一直迴避；下周登場的公辦政見會，她最早在登記時勾選「辯論」選項，她很期待，希望能夠跟對手江啟臣、洪麗華能夠跟選民就市政的議題如何的解決、市民生活的願景市政等政見來理性的討論。

何欣純強調，市民知的權利哦，他們對於市長的期待。所以她希望能與對手來一場理性的君子之爭，好好的辯論，好好的說清楚。

民進黨台中市長候選人何欣純（左二）今到烏日明道花園城市場拜票，受到支持者熱烈歡迎。記者趙容萱／攝影