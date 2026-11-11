影／陳其邁頻親上火線反駁政見 柯志恩酸賴瑞隆：到底誰在選？

國民黨高雄市長候選人柯志恩近期接連拋出205兵工廠遷移府會、演唱會「高雄市民優先購票」等政見，卻頻頻遭市長陳其邁親上火線反駁；柯志恩今天受訪時反問「我的對手到底是陳其邁，還是賴瑞隆？」，更酸對手「陳市長可以幫你輔選，但他沒有辦法幫你當市長！」

柯志恩提出當選後將高雄市政府、市議會遷往205兵工廠現址，主張重新規劃行政空間，陳其邁對此公開反對，直言柯志恩「還沒選上，就想先蓋自己的辦公室」，更搬出市府過去6年省下455億元、遷建恐耗資850億元等數字，質疑柯一出手就要花掉大筆納稅錢，並說市府辦公地點只要方便民眾即可，預算應優先花在市民身上。

雙方交鋒不只這一樁，柯志恩接著拋出演唱會「高雄人優先購票」構想，主張市府既然提供場地優惠及行政資源協助大型演唱會，就應讓在地市民優先分享城市紅利。陳其邁再度回應，受訪時一口氣談了近7分鐘，從演唱會產業運作、國際規範，到歌迷一日遊與過夜住宿的經濟效益逐一分析，還稱柯志恩「可能比較忙一點」，希望她多了解演唱會經濟複雜性。

陳其邁接連出面反駁柯志恩政見，也引發網友議論，質疑這場高雄市長選戰，柯志恩究竟是在跟賴瑞隆選，還是在跟陳其邁選？柯志恩今天對此表示「沒有錯，我感覺好像要回到4年前」，她也納悶，現在的對手到底是陳其邁還是賴瑞隆？

柯志恩指出，不論是205兵工廠或演唱會經濟，都有非常大的討論空間，她提出相關政策構想，是希望在現有基礎上提升、深化，也蒐集許多實務工作者的經驗與意見，提出政策擴大公共討論，而非否定市府過去的施政成果。

她也隔空喊話表示，從沒否定陳其邁施政成就，反而希望好的政策能夠延續，並在既有基礎上持續深化、提升，讓高雄發展得更好；對於陳其邁頻頻出面反駁她，柯直言，「不必一聽到就馬上跳出來，大可不必！」