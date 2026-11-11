15日臨江夜市合體館長 蔣萬安曝原因：台灣不是一言堂

台北市長蔣萬安今晚將合體民眾黨北市議員、候選人直播；15日又將與網紅「館長」陳之漢臨江街夜市合體。媒體今問蔣，館長「親中」形象會不會擔心負面影響？蔣表示，台灣是民主多元包容的社會，「不是一言堂」，將全力爭取各方的支持。

另外，對於民眾黨創黨主席柯文哲太太陳佩琪發文鼓勵太太，認為掃街完還幫煮宵夜是夫妻恩愛的一種，沒有什麼好攻擊的。蔣萬安說，非常謝謝佩琪醫師非常暖心的鼓勵，夫妻之間本來也就是彼此的照顧、彼此支持。宵夜的時候分享一下忙碌一天之後各自的生活，這其實就是非常簡單的幸福。

另外，今天蔣萬安一早到公園拜票，無黨籍候選人應佳妤也一起同框，蔣說，一直以來，都是持續的攜手跟各界的夥伴、志同道合的朋友一起努力。共同推動市政也好，或是大家共同關心市民的福祉，所以不分黨派，都是全力的來為這座城市、為市民創造更大的福祉。