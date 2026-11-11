蘇巧純曠世智能爭議 葉俊顯：投資不在利益衝突法規範內

民進黨立委蘇巧慧的妹妹蘇巧純曾擔任董事的曠世智能公司，因為是在父親也是時任行政院長蘇貞昌任內獲得政府與公股創投高額資金投資，引發利益衝突與違反利益迴避的重大爭議。國發會主委葉俊顯今日在立院強調，利衝法第14條的規範不包括「投資」，不會做利益衝突審查。

立院經濟委員會今邀請國發會就國發基金投資業務與利益衝突機制檢討，國民黨立委鄭正鈐質詢是否有利益迴避問題，法務部廉政署副署長林炤宏表示，女兒是二親等，屬於關係人，董事也在公職人員利衝法第三條第四款範圍內，但葉俊顯仍表示，利衝法第14條的規範僅限於「一般補助、承攬、採購」，沒有明確規定投資。

鄭正鈐也質疑，國發會、台企銀完全不顧關係人疑慮卻仍投資曠世智能，而且投入4000多萬元資金，基本上都是政府及泛公股投資，台灣企銀投入是否算分散政府投資風險，「當時在做此投資時，到底是國發基金先投，然後台企銀再跟投，還是反過來台企銀先投資，國發會才跟投？」，葉俊顯則說，當時決定投資是獨立決定。

民眾黨立委洪毓祥追問，利衝法除了補助等規範外，也寫了其他具有對價交易行為，而投資取得股票是否算在內？對此，葉俊顯表示，這要由主管機關認定，國發會依法行政，但法條中沒有看到「投資」二個字，投資並不會做關係人揭露審查。

而先前立法院10月21日要求審計部兩周內提出完整報告，報告至今仍未出爐。財政部雖然在11月6日提供部分資料，但審計部業務單位認為仍需補充，已發函要求再補件，財政部今日則強調，是「依法提供相關資料」。