影／鄭麗文批秦慧珠面帶微笑看沈伯洋 沈：笑是一種禮儀

針對國民黨台北市議員秦慧珠日前和民進黨台北市長候選人沈伯洋同台，兩人還一起「比3」合照，被藍營支持者出征，國民黨主席鄭麗文受訪時還表示「大家恨不得每天都要幫蔣萬安拉票，妳怎麼可以面帶微笑看著沈伯洋呢？」

沈伯洋今天在立法院受訪時相當訝異的說「她真的這樣講喔？」、「真的假的？」，隨後表示他本來就蠻愛笑的，可能秦慧珠看到他就笑了起來，「笑是一種禮儀」，但其實當天秦慧珠問的問題很犀利，包括台北研究院、松機的規畫等政策的問題，政見的討論跟攻防是很正常的。

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天在立法院受訪。記者胡經周／攝影