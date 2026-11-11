【重磅快評】洋流慧聚能淹沒蘇家諸多巧合好康的質疑？

天底下最巧合的事都發生在蘇巧慧家族？藍白陣營陣營追擊民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族涉利益迴避爭議，偏偏財政部拿不出審計部要的完整資料，第一次說延兩天，第二次根本不敢押日期，曠世智能爭議的真相恐怕在投票前都難見天日了。

在野陣營質疑蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任董事的曠世智能公司拿國發基金逼近天花板的1999.9萬元投資，台企銀創投也跟2500萬元，期間蘇巧慧父親蘇貞昌擔任行政院長，涉及利益衝突問題；立法院上月21日要求審計部兩周內提供完整報告，但審計部上周表示財政部稱資料太多無法提供，要求延後兩天。

結果，一星期過去了，審計部昨天又說還是提不出報告。審計部表示，財政部6日確實有提供部分資料，但仍待補充，已發函財政部再補，但後續資料何時能拿得到就無沒有下文了。

藍白打蘇巧慧家族利益迴爭議當然和選戰有關，蘇巧慧要爭取入主新北市府，自然要接受外界檢驗，過去的新北市長選戰，那一個候選人不是如此？但偏遇到蘇巧慧，諸多「巧合」的事情就一一發生了。

曠世智能涉及政府投資與利益迴避爭議，最早是今年五月由民眾黨立法院黨團揭露，那是半年前的事，如果財政部站得住腳，老早就該備好資料接受外界檢驗了，怎奈事過半年，立委要求審計部介入調查，兩個星期還拿不出資料，延了兩天只丟出一小部分，難道真的有鬼？

曠世智能要拿政府投資當然沒問題，但就是要符合法律規範。巧合的是，這家公司是2018年設立，為何直到蘇貞昌第二次出任行政院長才拿到國發基金的投資？而且金額逼近上限？公股行庫那麼多，為何獨獨被蘇貞昌撤換董座的台企換跟進？

這些巧合的質疑，即使把「公職人員及關係人身分關係事前揭露表」填滿也寫不清楚，何況蘇家人一張也沒寫。

不巧的是，因在野黨立委「一時不察」，要求審計部「針對近5年公股及泛公股金融機構、國發基金投資虧損超過三分之一的所有項目」進行全面檢視，題目出得太大，反而給審計部及財政部拖延的藉口。如果當初只提台企銀創投，結局會如何？

另一巧合是經濟部補助120萬元，曠世智能是2024年申請並獲補助，巧的是蘇貞昌已卸任行政院長，即使蘇巧純是曠世智能第二大股東兼營運長，這件補助案在法律上已不屬關係人，因此經濟部主張此案並非弊案。

但外界的質疑是，這是不是現代版「前人種樹，後人乘涼」的政治敘事？曠世智能在2024年順利拿到經濟部補助，不正是因為它在2022年及2023年蘇貞昌擔任閣揆期間已拿到國發基金與台企銀4500萬元的投資背書，再拿120萬元補助，何難之有？何況她的胞姊還是當紅立委。

但問題是，曠世智能拿這筆補助時處於嚴重虧損 ，甚至已停止研發，營運績效一路下滑，累計帳面虧損近3000萬元，股價從國發基金與台企銀創投認購的每股13元跌到3.8元，經濟部給補助完全不看財報？

經濟部給曠世智能的120萬元補助是依據經濟部商業發展署服務業創新研發計畫，曠世智能是2017年成立前研發推出整合股市看盤、外匯理財、即時數據圖表、揪團討論及財經 KOL閱制等數位服務，但推出後6、7年猶能拿到創新研發計畫補助，若非拉進蘇家人，能有如此巧合好康的事嗎？

經濟部用時間差避開違法紅線，但擺在眼前是一條蘇貞昌掌權時鋪好的煉金術延伸大道，如果不是民進黨當家，蘇家會這麼多的諸多巧合？更別提蘇巧純擔任NFT交易平台akaSwap執行長，不僅有迴避爭議，還爆出與涉「ACE 王牌交易所」案的創造智能結盟疑雲。不幸的是，這些質疑在洋流慧聚下似乎暫時消失在眾人的視野了。