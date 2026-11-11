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【即時短評】藍營強棒跨區聯手聲勢拉滿 如何穿越同溫層催出關鍵票？

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
選戰倒數計時，國民黨前主席朱立倫（右）昨陪新北市長候選人李四川（左）到土城車隊掃街，鼓勵支持者催票、投票。記者潘俊宏／攝影
選戰倒數計時，國民黨前主席朱立倫（右）昨陪新北市長候選人李四川（左）到土城車隊掃街，鼓勵支持者催票、投票。記者潘俊宏／攝影

選戰進入最後關鍵時刻，藍營審慎面對雙北版圖保衛戰。新北選情膠著，近2成選民尚未表態，台北也面臨綠軍「洋流」攻勢，如何鞏固基本盤、突破同溫層，爭取中間選民認同，牽動雙北選情。從跨縣市強棒聯手、地方組織動員，到市場掃街、路口拜票及媒體節目曝光，藍營多線出擊，試圖將政治聲量轉化為選票，讓選戰觸角深入不同生活圈。

李四川陣營近期展開多線衝刺布局，新北市長侯友宜全力投入輔選，透過里長系統鞏固基層，昨再邀來台中市長候選人江啟臣、高雄市長候選人柯志恩，組成跨縣市「333連線」，藉由三地選將政治聲量與地方人脈，串聯同鄉會及支持者，擴大跨區域選戰連結。這也讓人聯想到2018年國民黨「漢子、禿子、燕子」跨縣市聯手模式，明星選將相互拉抬換粉，帶動藍營整體氣勢。

新北是一座移民城市，素有「出外人的故鄉」之稱，人口組成多元，跨縣市人際網絡及同鄉會組織有一定影響力。「333連線」不只是三位選將同框造勢，更重要是透過各自的政治能量與地方人脈，將支持者網絡延伸到新北，接觸不同族群與生活圈，讓政治聲量向外擴散。

綠營在空戰及議題操作有占上風，地方組織是李四川另一張重要底牌。國民黨在新北執政多年，侯友宜任內透過行動治理支持里長爭取地方建設，今年新北市1039個里中，高達570里同額競選，某種程度反映地方政治生態及基層組織的穩定性。侯友宜全力投入輔選後，里長系統陸續歸隊，透過里長人脈及日常服務關係，接觸候選人掃街未必能遇到的選民，能讓既有組織優勢轉化為選票。

除了里長系統，李四川也透過市場掃街、路口拜票及成立各類團體後援會，擴大陸戰接觸面，老市長朱立倫昨回防土城陪李四川車掃，從候選人跨縣市相互拉抬，到地方組織系統全面動員，藍營試圖整合不同層次的政治力量，築起聯合作戰防線。

雙北選情有共伴效應，拚連任的台北市長蔣萬安是北台灣區域母雞。面對民進黨沈伯洋掀起的「洋流」聲勢，蔣萬安也布局跨縣市戰略，即將請假投入選戰，透過跨區戰將合體，凸顯藍營不再各自單打獨鬥，試圖整合雙北及其他縣市政治力量，還擊綠營的攻勢。

跨區聯手能否產生外溢效果，關鍵不在同框多少次，而是能否把不同縣市的施政經驗與政策主張，轉化為選民有感的議題。雙北激戰，藍綠都有不能輸的壓力，從基本盤之爭走向中間票爭奪，誰能說服仍在觀望的中間票源誰就能取勝。

新北市長候選人李四川（左起）、台中市長候選人江啟臣、高雄市長候選人柯志恩昨午在板橋合體造勢掃街，與黃石市場攤商自拍合影。記者蘇健忠／攝影
新北市長候選人李四川（左起）、台中市長候選人江啟臣、高雄市長候選人柯志恩昨午在板橋合體造勢掃街，與黃石市場攤商自拍合影。記者蘇健忠／攝影

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