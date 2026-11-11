影／柯志恩聲勢外溢 明赴澎湖、雲林輔選黨籍縣市長

國民黨高雄市長候選人柯志恩在辯論會後聲勢看漲，近來儼如藍營新母雞，今早她到左營哈囉市場掃街時受訪證實，明天將前往澎湖、雲林輔選，「營造一個團結氛圍，這是我未來的一個方向」。

柯志恩近日陸續跨區到台北，新北桃園與同黨縣市長候選人合體，相互串連力拚聲勢，今早她前往左營哈囉市場拜票被問到「還規畫到哪些縣市輔選？」她說，明天會到澎湖，因為澎湖有非常多高雄鄉親；下午到雲林與張嘉郡縣長候選人合體，參加座談會及車掃，「大家彼此有空檔的話，就是南北各地互相串聯」。

媒體另追問，國民黨主席鄭麗文提到北北桃中四都只要出來投票，選情都會穩住過關，未特別提到高雄？柯志恩笑說「她以前有提到高雄，你們也沒有特別注意啊。」

柯志恩表示，高雄綠大於藍，不容我們樂觀，我們也都是戒慎恐懼的，就是一步一腳印，剩下的最後的時間，大家就是掌握節奏衝刺，爭取選民認同。

國民黨高雄市長候選人柯志恩在論會後聲勢看漲，近來儼如藍營新母雞，今早她到左營哈囉市場掃街時受訪證實，明天將前往澎湖、雲林輔選。圖／柯志恩競總提供