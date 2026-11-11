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陳亭妃回到2008年政治起點感恩催票 支持者給「彩蛋」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長候選人陳亭妃鐵馬催票行動，今天回到2008年政治起點安南區朝皇宮感恩催票。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃鐵馬催票行動，今天回到2008年政治起點安南區朝皇宮感恩催票。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃「鐵馬妃起來、人民當靠3」37區鐵馬催票行動，今天從安南區海尾朝皇宮出發。陳亭妃表示，2008年參選立委時，第一個服務據點就設在海尾朝皇宮一帶，安南區是她從政的重要起點，今天選擇從這裡啟程，最重要的意義就是感恩與感謝。

今天活動現場有支持者特別帶來10年前蔡英文與陳亭妃的競選帽子，請陳亭妃簽名並為她加油，讓陳亭妃相當感動；也有媽媽拿著小朋友寫的字條，孩子表示會努力讀書，未來能獲得市長陳亭妃頒發的市長獎，展現支持者對她當選的期待。

陳亭妃表示，當年如果沒有安南區鄉親一路支持，陪伴她走過許多關卡，她可能也無法走到今天。這次鐵馬行動第一站選擇安南區，就是希望向一路相挺的鄉親表達感謝。許多民眾向她說「我們等很久了，終於等到這個時刻」，這份期待代表即將邁向另一個里程碑，而陪伴她走向下一個里程碑的力量，就是人民。

針對鐵馬37區行動的安全規畫，陳亭妃表示，團隊已進行多次訓練，過去曾從屏東大灣一路騎到台北，也在各地進行路線及騎乘訓練。這次行程由專業團隊規畫，騎乘速度、轉彎及行進動線都有事先協調，希望支持者配合不要跟車，也不要燃放鞭炮。

陳亭妃指出，選戰進入最後階段，距離投票只剩十幾天，安全絕對不能出錯，也不能讓支持者或沿途民眾發生危險。她強調，鐵馬37區行動以環保與安全為最重要原則，希望大家共同配合，讓團隊在11月27日順利騎抵新營長勝營區，平安完成全部行程，並將這股力量轉化為勝選動能。

民進黨台南市長候選人陳亭妃（中）鐵馬催票今天上午從安南區朝皇宮出發，也拉抬安南區議員選情。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃（中）鐵馬催票今天上午從安南區朝皇宮出發，也拉抬安南區議員選情。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃鐵馬催票今天上午從安南區朝皇宮出發，支持者特別帶來10年前蔡英文與陳亭妃的競選帽子，請陳亭妃簽名並為她加油。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃鐵馬催票今天上午從安南區朝皇宮出發，支持者特別帶來10年前蔡英文與陳亭妃的競選帽子，請陳亭妃簽名並為她加油。記者吳淑玲／攝影

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