陳亭妃回到2008年政治起點感恩催票 支持者給「彩蛋」

民進黨台南市長候選人陳亭妃「鐵馬妃起來、人民當靠3」37區鐵馬催票行動，今天從安南區海尾朝皇宮出發。陳亭妃表示，2008年參選立委時，第一個服務據點就設在海尾朝皇宮一帶，安南區是她從政的重要起點，今天選擇從這裡啟程，最重要的意義就是感恩與感謝。

今天活動現場有支持者特別帶來10年前蔡英文與陳亭妃的競選帽子，請陳亭妃簽名並為她加油，讓陳亭妃相當感動；也有媽媽拿著小朋友寫的字條，孩子表示會努力讀書，未來能獲得市長陳亭妃頒發的市長獎，展現支持者對她當選的期待。

陳亭妃表示，當年如果沒有安南區鄉親一路支持，陪伴她走過許多關卡，她可能也無法走到今天。這次鐵馬行動第一站選擇安南區，就是希望向一路相挺的鄉親表達感謝。許多民眾向她說「我們等很久了，終於等到這個時刻」，這份期待代表即將邁向另一個里程碑，而陪伴她走向下一個里程碑的力量，就是人民。

針對鐵馬37區行動的安全規畫，陳亭妃表示，團隊已進行多次訓練，過去曾從屏東大灣一路騎到台北，也在各地進行路線及騎乘訓練。這次行程由專業團隊規畫，騎乘速度、轉彎及行進動線都有事先協調，希望支持者配合不要跟車，也不要燃放鞭炮。

陳亭妃指出，選戰進入最後階段，距離投票只剩十幾天，安全絕對不能出錯，也不能讓支持者或沿途民眾發生危險。她強調，鐵馬37區行動以環保與安全為最重要原則，希望大家共同配合，讓團隊在11月27日順利騎抵新營長勝營區，平安完成全部行程，並將這股力量轉化為勝選動能。

民進黨台南市長候選人陳亭妃（中）鐵馬催票今天上午從安南區朝皇宮出發，也拉抬安南區議員選情。記者吳淑玲／攝影