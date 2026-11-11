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蘇巧慧拚場！創作者之夜今登場 聚合年輕力量對新北有更多想像
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今早到汐止金龍市場拜票，面對藍營要角接力為她的競選對手李四川助陣，蘇說，賴清德總統、前總統蔡英文、蕭美琴副總統和高雄市長陳其邁，本周也會來新北，幫她和新北隊加油，希望能在新北一起閃耀。
蘇巧慧今由同黨新北市議員候選人張錦豪、蔡美華等人陪同，到金龍市場問候攤商和採買民眾，尋求投票支持前接受媒體訪問。
蘇巧慧連續兩天和新北市長侯友宜「同框」，記者問她是有策略性的安排嗎？李四川今以車隊掃街，有很多藍營候選人幫他助選。蘇下午也要跟蕭美琴一起在深坑祈福，周末再跟賴總統和前總統蔡英文合體，雙方是不是搶打團體戰？
蘇巧慧說，不管是昨天新店耕莘醫院要建新大樓，或者是等一下五股的交流道通車典禮，都是新北的大事。祂身為新北的立委，當然共襄盛舉，見證新北的新建設。
她表示，如果說到團體戰，周末她有賴清德總統、小英總統和蕭美琴、陳其邁等人，會到新莊、中和、汐止舉辦的「慧聚繁星」造勢活動會場，也有非常多前輩、好朋友一起幫她和新北隊加油，希望能在新北一起閃耀。
蘇巧慧說，她非常感謝身邊的張錦豪、蔡美華，全市每個市議員候選人，都是把每一個地方，一區一區顧好，像張、蔡就是汐止、金山、萬里，這三個地區顧好，再連接到其他的議員，整個新北的29區，我們希望都是「慧聚繁星」，每一區「一閃一閃亮晶晶」。
蘇巧慧指出，更特別的不只是黨內前輩，今晚會舉辦創作者之夜，她非常高興有這樣的活動，因為這次的選戰當中，可以看到有這麼多的網友還有創作者，不管是手作、繪圖、寫詞等等，大家都把自己的創意及對城市的想像拿出來。今晚希望把這些力量聚合在一起，讓這些年輕的新力量，可以一起對新北市有更多的想像。
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