蘇巧慧拚場！創作者之夜今登場 聚合年輕力量對新北有更多想像

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今早到汐止金龍市場拜票，面對藍營要角接力為她的競選對手李四川助陣，蘇說，賴清德總統、前總統蔡英文、蕭美琴副總統和高雄市長陳其邁，本周也會來新北，幫她和新北隊加油，希望能在新北一起閃耀。

蘇巧慧今由同黨新北市議員候選人張錦豪、蔡美華等人陪同，到金龍市場問候攤商和採買民眾，尋求投票支持前接受媒體訪問。

蘇巧慧連續兩天和新北市長侯友宜「同框」，記者問她是有策略性的安排嗎？李四川今以車隊掃街，有很多藍營候選人幫他助選。蘇下午也要跟蕭美琴一起在深坑祈福，周末再跟賴總統和前總統蔡英文合體，雙方是不是搶打團體戰？

蘇巧慧說，不管是昨天新店耕莘醫院要建新大樓，或者是等一下五股的交流道通車典禮，都是新北的大事。祂身為新北的立委，當然共襄盛舉，見證新北的新建設。

她表示，如果說到團體戰，周末她有賴清德總統、小英總統和蕭美琴、陳其邁等人，會到新莊、中和、汐止舉辦的「慧聚繁星」造勢活動會場，也有非常多前輩、好朋友一起幫她和新北隊加油，希望能在新北一起閃耀。

蘇巧慧說，她非常感謝身邊的張錦豪、蔡美華，全市每個市議員候選人，都是把每一個地方，一區一區顧好，像張、蔡就是汐止、金山、萬里，這三個地區顧好，再連接到其他的議員，整個新北的29區，我們希望都是「慧聚繁星」，每一區「一閃一閃亮晶晶」。

蘇巧慧指出，更特別的不只是黨內前輩，今晚會舉辦創作者之夜，她非常高興有這樣的活動，因為這次的選戰當中，可以看到有這麼多的網友還有創作者，不管是手作、繪圖、寫詞等等，大家都把自己的創意及對城市的想像拿出來。今晚希望把這些力量聚合在一起，讓這些年輕的新力量，可以一起對新北市有更多的想像。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今到汐止金龍市場問候攤商和採買民眾，尋求投票支持。圖／蘇巧慧辦公室提供

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今到汐止金龍市場問候攤商和採買民眾，尋求投票支持。圖／蘇巧慧辦公室提供

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今到汐止金龍市場問候攤商和採買民眾，尋求投票支持。圖／蘇巧慧辦公室提供

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今到汐止金龍市場問候攤商和採買民眾，尋求投票支持。圖／蘇巧慧辦公室提供