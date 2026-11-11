徐欣瑩拜會風波 柯文哲還原當天情況揭「No surprise」原則

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩日前突訪民眾黨創黨主席柯文哲，傳出柯當場不滿說「你就不要惹我生氣」。柯文哲今天上午赴竹北輔選前受訪，首度證實當時確實「不高興」，強調「No surprise」是重要外交原則，任何互動都應事先溝通、做好安排，不應突然出現，讓人措手不及。

柯文哲今天上午陪同民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，前往竹北市鹿場里集會所參與社區晨間氣功舞蹈活動，並在活動前接受媒體聯訪。針對徐欣瑩日前帶助理進入民眾黨新竹縣議員候選人鍾心渝競選總部，引發雙方互動爭議，柯文哲再次說明當時情況。

事件發生在8日鍾心渝競選總部成立大會，柯文哲到場站台，徐欣瑩也受邀出席並上台致詞，但兩人未在台上同框。柯文哲致詞後進入競總內部休息，徐欣瑩隨後帶助理入內，傳出助理準備拍攝兩人合照，柯文哲當場說出「你就不要惹我生氣」，引發藍白互動爭議。

媒體今天追問柯文哲，當時是否真的動氣，以及兩人是否曾約定兩天後再見面？柯文哲先反問：「什麼時候見面？」隨後表示，「沒有啦，我是說不要惹我生氣」，並強調「No surprise，這是一個很重要的外交原則」。

柯文哲指出，做任何事情都應該事先講好、做好安排，不應突然出現，「人家也沒有準備，也不知道到底要談什麼事，然後照相機又拿出來，一副要開始拍了。」

對於當時是否真的生氣，柯文哲直言，「我是不高興，結論是這樣。」他再次強調「No surprise」，表示雙方事前並未講好要談什麼事情，自己也完全不清楚。

柯文哲也提到，前一天才剛發生徐欣瑩與柯媽媽同框事件，因此當下心想「怎麼又來了」，再次重申「No surprise是一個很重要的原則」。

至於徐欣瑩方面，競選辦公室先前回應，當天互動純屬禮貌性拜會，並無冒犯或不尊重之意，對造成柯文哲及現場人員困擾表達誠摯歉意。據了解，徐欣瑩當時是在現場人員引導下進入競總，見到柯文哲後上前打招呼，並非刻意安排同框。

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同竹北市長候選人邱臣遠，前往竹北市鹿場里集會所參與社區晨間活動，與現場長輩一同跳氣功舞。記者黃羿馨／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同竹北市長候選人邱臣遠，前往竹北市鹿場里集會所參與社區晨間活動，與現場長輩一同跳氣功舞。記者黃羿馨／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同竹北市長候選人邱臣遠，前往竹北市鹿場里集會所參與社區晨間活動，與現場長輩一同跳氣功舞。記者黃羿馨／攝影