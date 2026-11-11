脆「挑戰被市長回覆」酸台北你不可 蔣萬安留言「五告讚」

年底選戰倒數17天，社群Theards近日許多人發起「挑戰被蔣萬安市長回覆」，不過有疑似支持對手陣營的網友，把蔣萬安的飄帶綁成是「台北你不可」，蔣留言「五告讚」，被質疑好像有點搞錯意思？蔣萬安今天受訪表示，海巡巡太快，還是希望大家可以彼此尊重、理性溝通，這也是民主最珍貴地方。

蔣萬安今天上午出席水源新天地暨公館運動館開箱活動，對於疑似反串的「挑戰被蔣萬安回覆」反被酸搞錯意思？蔣萬安說，這個海巡巡太快了，不過真的非常謝謝很多的好朋友，在Threads上面或者社群上面分享過去跟我的合照，或是在行程當中遇到我的過程。

蔣說，他還是歡迎大家可以多多的分享，那當然海巡太快，所以這當中選舉過程，還是希望大家可以彼此的尊重、然後理性的溝通討論，這也是民主最珍貴的地方。