周五合體韓國瑜…也邀傅崐萁、翁曉玲？蔣萬安借用韓一金句回應

台北市長蔣萬安明將請假投入選戰，後天將與立法院長韓國瑜及藍委開記者會，呼籲參加11月14日安心大遊行。蔣萬安今天也被問到，沈伯洋陣營也期待這個記者會邀請立委傅崐萁、翁曉玲？蔣萬安借用韓國瑜的一句話：「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見。」回應，表示歡迎所有市民朋友在11月14號都可以一起站上街頭，參加安心大遊行。

年底選戰倒數17天，蔣萬安今天上午市政行程出席水源新天地暨公館運動館開箱活動，媒體問蔣，明天起開始請假，是否接下來輔選行程滿檔？蔣萬安說，接下來就會依照相關的規定來辦理。會持續地走入地方各個角落，跟市民面對面溝通交流，爭取市民朋友的認同跟支持。市府團隊會堅守崗位，相關的市政推進不會受到影響。