影／蘇巧慧選前衝刺打團體戰 賴清德、蔡英文周末接力助陣

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天在汐止區金龍市場掃街前受訪，談到選前最後衝刺行程時表示，周末將有多場活動在新莊、汐止、中永和、三重等地登場，今晚並安排「創作者之夜」在板橋舉行，盼凝聚支持力量，拉抬新北選情。

蘇巧慧說，新店耕莘醫院要建新大樓、五股交流道等建設，都是新北的大事，她以新北立委身分到場見證地方新建設。她也提到，這次不是只有黨內前輩同行，賴清德總統、前總統蔡英文、副總統蕭美琴，以及高雄市長陳其邁等人周末都會到新莊、汐止等地助陣打「團體戰」。

至於今晚在板橋舉辦的創作者之夜，蘇巧慧表示，活動希望把網友與創作者的創意聚合起來，讓手作、繪圖、藝文寫詞等年輕新力量，展現對新北市有更多想像。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右一）上午在汐止區金龍市場掃街，與市場內正在洗頭的民眾打招呼。記者林澔一／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右一）上午在汐止區金龍市場掃街，向市場內攤商、民眾問候催票。記者林澔一／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前左二）、新北市議員候選人蔡美華（左一）、張錦豪（右三）等人，今天在汐止區金龍市場掃街，受到支持者熱情歡迎。記者林澔一／攝影