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嘉市長候選人陳愷璜聯手2議員候選人推「教師離線權」

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市長候選人陳愷璜（中）攜手西區市議員候選人李明燦（左）、東區市議員候選人吳宗泓（右）共同提出「教師離線權」聯合政見。聯合報系資料照
嘉義市長候選人陳愷璜（中）攜手西區市議員候選人李明燦（左）、東區市議員候選人吳宗泓（右）共同提出「教師離線權」聯合政見。聯合報系資料照

教師下班，還得隨時接聽家長電話、回覆LINE訊息，親師溝通界線如何拿捏，成為教育現場長期困擾。無黨嘉市長候選人陳愷璜，聯手西區市議員候選人李明燦、東區市議員候選人吳宗泓，上午共同提出「教師離線權」聯合政見，主張不修法、不增加預算，由市府訂定作業要點，明定教師親師聯繫時段，讓老師下班能真正休息，也讓家長在緊急時刻找得到人。

3人組「人文科技三劍客」，訴求以專業理性打破政黨惡鬥，走出不同於藍綠對抗的選戰路線。這次提出教師離線權政策，主張當選後3個月內，由市府頒「嘉義市所屬學校教師數位通訊與離線權作業要點」，全市國中小一體適用。

陳愷璜說，教育部10月30日發布「各級學校及教保服務機構職場不法侵害預防指引」，首度納入教師離線權，但未明定親師聯繫時間、未禁止家長傳訊，也未建立學校處理家長聯繫的具體機制，中央只有原則，地方仍有制度落差。

他表示，嘉市2020年12月30日廢止「教師出勤管理補充規定」，現行出勤管理規範主要適用行政人員及兼行政教師，專任導師下班後接獲家長訊息，缺乏明確制度保障。全教產日前也指出，部分導師晚間接聽家長電話，時間長達1、2個小時，卻沒有相應休息補償。

3人提出方案，明定上班日早上8時至下午5時30分為親師聯繫時段，其餘時間及例假日原則上為教師休息時間。校安事件、重大突發事故、災害及學生安全等急事，由學校設置單一急件窗口承接；作業、請假及活動等日常事項，透過公告系統與電子聯絡簿傳達，下一個工作日處理。

政策也特別強調教師保障，明定教師依規定未在非聯繫時段即時回覆，不得作為成績考核、年終考評、親師溝通不力或其他不利處分的依據。陳愷璜說，若沒有這項保障，其他規定可能淪為行政指導，難以真正落實。

執行方式，三人主張以2025年9月8日啟用的「嘉e智慧校園」作為公告、請假及繳費的主要通路，不必新增採購；班級群組則改為單向轉知，管理員由學校指派行政人員或班親會幹部擔任，避免導師獨自承擔群組管理與即時回覆壓力。

此外，教育處也應率先示範，不得在非聯繫時段交辦業務，或設定跨越教師休息時間的工作期限。每學年開學第一週，學校透過班親會說明並簽署「親師數位溝通公約」，同步發送家長信，清楚告知急件窗口及處理時限。

三人也提出當選後的議會監督分工。陳愷璜承諾由市府訂定制度，並將市府率先遵守離線權納入內規；李明燦表示，將要求教育處提出各校聯繫時段及急件窗口公告清單，定期追蹤執行成效；吳宗泓則將在議會審查教育預算時，把教師離線權落實情形列為監督重點。

陳愷璜強調，教師離線權不是讓老師拒絕家長，而是建立清楚的親師溝通界線，讓緊急事件有管道處理、日常事務有合理時程，「急事找得到人，日常留得住時間」，讓教師專注教學，也讓家長安心。

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