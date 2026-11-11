明起請假！蔣萬安今晚7點半合體民眾黨六小雞藍白合直播

台北市長蔣萬安力拚連任，明天起請假投入選戰。他今天下班後，晚間7時30分與民眾黨6位小雞合體，在YouTube「民眾之聲」直播1.5小時；民眾黨說，這不是辯論，也不是制式的電視專訪，從台北大小市政的挑戰，6位準備好出題，就看蔣市長如何接招。

蔣萬安10月15日合體黃國昌直播，被視為藍白合緊密合作。蔣當時說，每個市民都是他要爭取支持的對象；黃強調會支持國民黨提名爭取連任的市長，說到做到。

國民黨北市黨部曾禁止蔣萬安個別站台白營議員，黨部主委、議長戴錫欽11月5日說，「大家都會以大局為重，希望能夠讓蔣萬安繼續連任為最優先考量」，形同解禁。

蔣萬安今晚將上「民眾之聲」的「陪伴型特別企劃」，與6位議員候選人黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪、許甫和吳怡萱同台。民眾黨預告，「蔣來聽聽看，絕對不耍Light！」這次民眾台北隊要和蔣直接面對面，暢談台北真心話。