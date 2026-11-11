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周曉芸涉陸資介選交保 柯文哲質疑檢調「養案」批看顏色辦案

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

民眾黨桃園市議員候選人周曉芸涉收陸資介選，昨遭檢調約談後以50萬元交保。民眾黨創黨主席柯文哲今天赴竹北輔選前受訪，質疑檢調選前密集辦案，部分案件擱置多年才突然偵辦，恐有「養案」疑慮，更批評司法「看顏色辦案」、「押人逼供」，讓民眾對司法的信任持續下降。

民眾黨主席黃國昌「四大金釵」之一的桃園市議員候選人周曉芸涉嫌收受陸資介選，新北地檢署昨依反滲透法、個資法等罪嫌約談14人，檢方複訊後諭知周曉芸50萬元交保，另6名被告分別以3萬至100萬元交保，其中4人遭限制出境、出海及科技監控。

柯文哲今天上午陪同民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，前往竹北市鹿場里集會所參與社區晨間氣功舞蹈活動，並在活動前接受媒體聯訪。他表示，昨天整天忙於選舉行程，直到晚間10時才致電秘書長了解周曉芸案，但當時對方也不清楚細節，將先找當事人問清楚，再對外說明。

柯文哲話鋒一轉指出，距離選舉只剩兩個多星期，近期檢調偵辦許多案件，但司法是否因此提升社會信任？他認為不升反降，並質疑部分案件擱置多年，為何偏偏選在選前突然偵辦，「為什麼當時不辦？」引發外界對檢調是否刻意「養案」、選前才出手的疑慮。

柯文哲批評，司法辦案存在雙重標準，讓民眾感覺「看顏色辦案」，更嚴重的是偵查不公開問題。他以自身案件為例，當時他大罵台北地檢署淪為政治打手，與媒體關係不當，質疑司法單位未公開案情，媒體卻不斷報導、炒作。他也表示，正觀察周曉芸案後續發展，「未來幾天你看看那個綠營會怎麼操作。」

柯文哲另質疑部分案件在檢察官起訴後，仍持續羈押被告的必要性，批評恐有「押人逼供」情形，「為什麼你不講出檢察官要你講的口供，他就是押你」，認為相關羈押處置存在疑問。

柯文哲強調，公平、自由的政黨競爭是民主政治基礎，一旦人民認為司法淪為政治工具、介入選舉，司法信任就會受到衝擊。

柯文哲也批評賴清德總統執政兩年多以來，社會對司法的懷疑加深，甚至認為蔡英文執政時期也沒有這麼多質疑，呼籲將司法改革列為台灣未來幾年的重大政治工程，重新建立民眾對司法的信任。

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同竹北市長候選人邱臣遠，前往竹北市鹿場里集會所參與社區晨間活動，兩人與現場長輩一同跳氣功舞，親近地方鄉親。記者黃羿馨／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同竹北市長候選人邱臣遠，前往竹北市鹿場里集會所參與社區晨間活動，兩人與現場長輩一同跳氣功舞，親近地方鄉親。記者黃羿馨／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同竹北市長候選人邱臣遠，前往竹北市鹿場里集會所參與社區晨間活動，兩人與現場長輩一同跳氣功舞，親近地方鄉親。記者黃羿馨／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同竹北市長候選人邱臣遠，前往竹北市鹿場里集會所參與社區晨間活動，兩人與現場長輩一同跳氣功舞，親近地方鄉親。記者黃羿馨／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午赴新竹縣竹北市輔選，活動前接受媒體聯訪，質疑檢調選前密集辦案恐有「養案」疑慮，並批評司法「看顏色辦案」。記者黃羿馨／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天上午赴新竹縣竹北市輔選，活動前接受媒體聯訪，質疑檢調選前密集辦案恐有「養案」疑慮，並批評司法「看顏色辦案」。記者黃羿馨／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同竹北市長候選人邱臣遠，前往竹北市鹿場里集會所參與社區晨間活動，兩人與現場長輩一同跳氣功舞，親近地方鄉親。記者黃羿馨／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天上午陪同竹北市長候選人邱臣遠，前往竹北市鹿場里集會所參與社區晨間活動，兩人與現場長輩一同跳氣功舞，親近地方鄉親。記者黃羿馨／攝影

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