「奶昔大哥」陪李四川中和車掃 韓國瑜也將合體：請拭目以待

國民黨新北市長候選人李四川今早在中和進行「海納百川車隊掃街」，立委張智倫陪同掃街，在地議員金瑞龍、陳錦錠、邱烽堯、游輝宂也各自搭乘宣傳車跟隨車隊拜票。李四川受訪透露，繼新北市長侯友宜、前國民黨主席朱立倫陪同後，立法院長韓國瑜接下來也會加入車掃，「請大家拭目以待」。

李四川今天在路邊準備登上宣傳車時，適逢路口紅燈，不少停等號誌的機車騎士看到他後高喊「加油」，也有路過民眾主動上前握手、打氣，李四川則一路揮手回應。

張智倫今天也特別帶著「奶昔大哥」造型包陪同掃街。由於近期網路有人笑稱李四川外型神似麥當勞角色「奶昔大哥」，相關造型物件近期也成為李四川陣營活動中的趣味元素，張智倫一路拿著紫色奶昔大哥包與李四川同框。

李四川受訪表示，感謝侯友宜、朱立倫及今天張智倫陪同車掃，這幾天進行車隊掃街，確實感受到沿途民眾給予很大的支持與鼓勵。

媒體追問，未來韓國瑜是否可能與他合體車掃？李四川證實，「接下來韓院長也會來陪我車掃」，至於時間及地點則未進一步透露，僅笑說「請大家拭目以待」。

今天車隊除李四川與張智倫外，金瑞龍、陳錦錠、邱烽堯、游輝宂等中和地方議員也各自出動宣傳車跟在後方，沿途向選民揮手拜票，形成多車分進合擊的掃街陣勢。

國民黨新北市長候選人李四川（左）今在中和進行車隊掃街，立委張智倫背著「奶昔大哥」造型包陪同拜票。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（左）今在中和進行車隊掃街，立委張智倫背著「奶昔大哥」造型包陪同拜票。記者張策／攝影