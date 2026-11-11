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選前有望與蔣萬安同台？柯文哲鬆口「有餘力就配合」
台北市長蔣萬安日前透過影片為民眾黨竹北市長候選人邱臣遠加油打氣，引發外界關注藍白是否有機會選前同台。民眾黨創黨主席柯文哲今天上午赴竹北輔選，被問及是否可能與蔣萬安同台時表示，自己的行程都由中央黨部安排，將以黨籍候選人選情為第一優先，若有餘力且時間方便，就會配合安排。
柯文哲今天上午陪同邱臣遠前往新竹縣竹北市鹿場里集會所，參與社區晨間氣功舞蹈活動，兩人與長輩一同跳舞，並在活動前接受媒體聯訪。
針對蔣萬安日前以錄影方式為邱臣遠加油打氣，未來是否可能選前與蔣萬安同台，柯文哲起初表示，要先看候選人的安排，自己並不清楚。
經媒體進一步追問個人站台意願，柯文哲說，「我的行程都是中央黨部安排的，所以我都不用回答這個問題」，還笑稱自己今天在竹北，後天好像要去彰化，「我發現我的行程不是我可以決定的」。
至於是否願意與蔣萬安同台，柯文哲強調，一切以選情的最大目標為考量，「我一定是以我們自己黨籍候選人的選情為第一優先」，若行程還有餘力，就看相關安排是否方便，自己會配合。
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