新北民調被超車 侯友宜喊：新北建設進入高峰期要選有經驗的李四川

選戰倒數17天，本報民調新北市長候選人蘇巧慧支持度超車李四川，國民黨主席鄭麗文日前也表態認為這次民進黨的候選人，以蘇巧慧最來勢洶洶，但評估北北桃中仍可過關。身為李四川競選總主委、新北市長侯友宜表示，他對李四川的選情相當有信心，因新北市正值建設高峰期，像軌道建設、大巨蛋等，都需要有經驗有能力且成做出成績的接棒人。

侯友宜今出席市政會議後受訪表示，他還有很多沒有完成的工作，希望未來的接棒人後續能把他沒有完成的工作做完，新北市不但是一個全世界排名最優秀的50大都市以外，也希望接棒的人能夠把它做得更好，他相信李四川一定可以做到。

媒體詢問侯友宜，民調還顯示有2成的民眾還未表態決定要投票給誰，是否會認為藍營支持者表態率較低？最後關頭要如何催出選票？

侯友宜回應，所以在這段時間他一直呼籲支持者11月28日記得出來投票，也不要忘了拉票跟催票，當天一定要出來投票，這樣李四川就能夠順利當選。

媒體再追問除了車掃跟及市場傳統掃街外，是否有任何實質做法催出中間選民？侯友宜說， 中間選民希望看到有經驗有能力及有實力的候選人，能夠延續接棒，我們會不斷透過政績及未來政策讓中間選民知曉，要選一個有能力有經驗的人，絕對是最棒的政策延續，把新北市帶到更好的方向。

另侯友宜稍晚將出席國道一號五股交流道北入匝道通車典禮，卓榮泰院長也會與蘇巧慧同台，是否讓外界感覺政績好像都是中央的？侯友宜僅回應，新北市的所有交通建設路網，不管是匝道口新建及軌道建設等，都讓新北市民感受到新北有長足的進步。