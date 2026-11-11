李四川談曠世智能：為何不敢提供資料？籲蘇巧慧「不要為難公務員」

民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純任職的曠世智能公司投資爭議持續延燒，國民黨新北市長候選人李四川今表示，自己當了40年公務員，相信相關資料在媒體報導後，公務人員早已查得相當清楚，「那為什麼不敢提供？」，並借用蘇巧慧過去說法喊話「不要為難公務人員」，應依法提供資料讓審計部調查，若查無問題，也能還當事人清白。

國民黨立委王鴻薇日前質疑，審計部調查台企銀創投投資曠世智能案時，財政部提供資料有所拖延。李四川今天被問及此事表示，曠世智能爭議已談過許多次，「借用蘇巧慧委員的一句話，不要為難公務人員」。

李四川說，自己有40年公務員資歷，媒體報導後，相信相關公務人員已將資料查得很清楚，因此不解為何外界仍出現資料提供爭議，「到底裡面的內情是什麼樣的狀況？」他認為，財政部依法應提供的資料就應提供，讓審計部好好查清楚，「如果是沒事的，那就還她清白，我認為也不見得是壞事」。

不過財政部昨晚澄清，審計部要求提供泛公股金融機構近5年投資項目及台企銀創投投資曠世智能相關資料，財政部已依約於11月6日回復；審計部11月9日另函增加詢問各事業投資審核及監督事項，目前正在彙整，將依約定日期回覆，否認有一再拖延情形。

媒體另問，國民黨團今天將針對曠世智能案舉行記者會，質疑蘇家以約1400萬元資本取得政府約4500萬元投資，是否希望蘇巧慧進一步說明。李四川表示，自己不清楚記者會內容，但曠世智能爭議從6月起已有相關人士提告，民眾黨地方候選人也曾赴監察院舉報，至今仍未有明確結果。

李四川表示，相關爭議也受到外媒關注，「我認為應該要把這一件事情談清楚、對外有個交代，讓所有的市民知道到底是怎麼一回事」。

至於民眾黨團今天另指控蘇巧慧與民進黨立委賴瑞隆曾替涉及炒股、詐騙案件人士推動修法，李四川則表示，他不了解相關記者會及實際內容，「我應該不能評論」。

李四川說，民意代表尤其是立法委員，應以民意為主，「如果假設幫忙不法的人去修法，我認為這個是不應該」，但因不了解個案內容，因此不進一步評論。