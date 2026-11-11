蔣萬安略過洋流店家遭嫌 羅智強酸沈陣營：拜訪侵門踏戶 不拜訪沒氣度

台北市長蔣萬安昨晚與桃園市長張善政合體，前往大同區延三夜市掃街拜票。行經一處「洋流」攤商時，經幕僚提醒低調經過，卻遭攤商稱應一視同仁。蔣萬安競辦幹事長羅智強今表示，在民進黨台北市長候選人沈伯洋陣營的邏輯世界裡，蔣萬安遇到洋流店家，拜訪是侵門踏戶，不拜訪是沒有氣度。

羅智強表示，掃街包牌，洋流什麼都罵。自由時報報導，蔣萬安和桃園市長張善政昨晚在延三夜市掃街拜票，經過洋流攤商沒有打招呼。攤商批評「即便政治立場不同，市長也應該一視同仁，不需要刻意避開。」

羅智強指出，之前在掃遼寧夜市，蔣萬安經過洋流店家禮貌地打招呼，結果被沈伯洋黑了二天，洋流大出征，說蔣萬安帶著支持者包圍洋流店家。洋流店家的感受如何，他們都尊重，但洋流們忘了在遼寧夜市的風波裡，沈伯洋是怎樣嗆蔣萬安嗎？沈伯洋還要蔣萬安「衝著他來」，直接煽動支持者仇恨不演了。

羅智強表示，遼寧夜市風波時，他就說，在沈伯洋陣營的邏輯世界裡：沈伯洋遇到安心店家，拜訪是大方破圈，不拜訪是溫柔體貼；蔣萬安遇到洋流店家，拜訪是侵門踏戶，不拜訪是沒有氣度。沈伯洋掃街，支持者大呼口號是熱情洋溢；蔣萬安掃街，支持者大呼口號是霸凌洋流。他才說完，昨晚綠媒馬上就修理蔣萬安漏了洋流店家，沒有市長氣度。

羅智強提到，另一個例子是，民進黨台北市議員簡舒培前天抺黑蔣萬安在大安站發安心貼紙，公務機關提供紅龍，是行政不中立。他想問簡議員知不知道做人要公平？沈伯洋在捷運附近合法申請路權發順報，公家單位為疏導人流，提供紅龍，簡舒培不罵；蔣萬安在捷運附近合法申請路權發貼紙，公家單位為疏導人流，提供紅龍，簡舒培就罵「行政不中立」。照綠營什麼都嫌的做法，蔣萬安連呼吸都是在浪費氧氣。

羅智強指出，這也顯示了一個鐵錚錚的事實。一般來說，一場市長選舉，抹黑、抹黃、抹紅、抹貪，是基本款；但蔣萬安不黑不黃不紅不貪，蔣的正派善良，沈伯洋陣營找不到打點，只好一直「用嫌的」。只能說，一方面，蔣萬安真辛苦；一方面，蔣萬安真的讓沈伯洋黑不了，只能嫌。