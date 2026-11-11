莒光日播沈伯洋影片？顧立雄：113年4月談抖音影響國安 無關選舉

民眾黨新北市議員陳世軒爆料，軍方「莒光日」教學節目中播放民進黨台北市長候選人沈伯洋的影片。國防部長顧立雄今受訪時表示，沈伯洋是在113年4月上節目，他是以抖音如何影響國家安全專業事項為主題，對現在台北市長選舉沒有任何影響，該單元也沒聽說要重播，國軍行政中立，不會介入選舉。

陳世軒日前在政論節目上爆料，自己的助理去當兵回來跟他說，在國軍每週一次的莒光日課程中播出沈伯洋的影片，質疑「這才是認知作戰。」

顧立雄表示，沈伯洋上莒光園地的時間是113年4月，那時他是以抖音如何影響國家安全，這是沈伯洋的專業事項，這跟現在台北市長選舉時間差距非常遠，應該沒有任何影響。顧立雄說，軍方也有邀請立委上莒光園地，但國軍維持行政中立立場，不會在選舉期間做任何介入。顧立雄也表示，沈伯洋錄製的單元沒有聽說再重播。

國防部則表示，沈伯洋參與錄製的「抖音、TikTok如何影響國家安全」單元，目的在提升官兵媒體識讀能力，強化對中共資訊滲透、威脅的警覺，與今年九合一選舉完全無涉。

國防部指出，「莒光園地」節目依設定教育主題，邀請專家學者講授，歷來亦曾有政府官員、立法委員以其專業領域，受邀錄製「莒光園地」相關節目。

國防部強調，國軍嚴守「軍隊國家化」、「行政中立」原則，不涉入政治、選舉活動的立場堅定。呼籲國人勿受未經查證之不實言論影響。