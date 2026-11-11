嘉市選戰倒數維安升級 市長候選人2人、議員14人向警申請隨扈

嘉義市長及市議員選戰最後衝刺，造勢、宣傳車放送、掃街拜票等選前活動登場，為防止發生衝突，確保候選人人身安全，市警局不敢掉以輕心，除同意候選人申請隨扈，加強安全維護，也針對各競選總部及候選人住處規劃定點巡邏，並將在27日投票前的中央噴水圓環選前之夜大型造勢活動，加派警力部署，防範突發狀況。

市警局統計，這次市長、市議員選舉，申請警力隨扈人數與過去基層選舉相比並未增加，市長5名候選人當中，只有2人申請隨扈，市議員東、西兩區37名候選人，則有14人提出申請，顯示多數候選人仍未申請警方人身安全保護。

市長候選人部分，申請隨扈有藍白合共推的張啓楷，以及獨立參選的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統。警方由外勤隊及轄區專責員警擔任隨扈，依照警政署規定，每天勤務時間從上午8時至晚間10時，配合候選人的競選行程，主要任務是維護候選人的人身安全。

至於民進黨市長候選人王美惠、無黨的陳愷璜，以及王義成都沒有提出隨扈申請，但對其競選總部及住處定點巡邏。

市議員部分，東區有8名候選人申請，西區有6名候選人提出申請，合計14人。目前候選人申請隨扈條件放寬，不必提出具體遭受威脅或恐嚇的事證，只要提出申請，警方就會派遣轄區員警執行人身安全維護勤務。除候選人隨扈勤務，警方也同步強化競選總部及候選人住處的安全維護，由第一、第二警分局依轄區責任規劃定點巡邏，加強周邊治安巡查，避免遭到滋擾或發生意外。

警方強調，選戰最後階段，各陣營競選活動密集，支持者互動也更加頻繁，為避免候選人及支持者發生口角、推擠甚至肢體衝突，選前之夜、大型造勢晚會及遊行活動，都將依活動規模與勤務特性，調派警力加強現場部署，維持活動秩序。隨著28日投票日逼近，警方將持續掌握各陣營活動及選舉治安狀況，全力維護候選人、支持者及市民安全，確保市長與市議員選舉平和進行，讓投票開票作業順利完成。