蔣萬安飄帶、貼紙、海報來了！石舫亘今晚6點競總親自發放

台北市長選舉倒數17天，尋求連任的台北市長蔣萬安近期與太太石舫亘分批進行陸戰，今早上兩人分別在萬華區青年公園及南港區成德市場拜票。另外，傍晚6時石舫亘將與國民黨立委徐巧芯在蔣萬安競選辦公室外發放文宣。

蔣萬安今早6時30分到萬華區青年公園及國光市場向民眾拜票之外，太太石舫亘也當作分身，今早9時到南港區成德市場拜票。

同時，今天晚間6時，石舫亘將與國民黨立委徐巧芯在蔣萬安競選總部、松山區南京東路三段340號發放「安心飄帶」、「安心貼紙」及「應援海報」，屆時有機會再重現蔣萬安9日在捷運大安站舉辦「安心貼紙」發放活動時的排隊人龍。