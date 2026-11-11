聽新聞
0:00 / 0:00
蔣萬安飄帶、貼紙、海報來了！石舫亘今晚6點競總親自發放
台北市長選舉倒數17天，尋求連任的台北市長蔣萬安近期與太太石舫亘分批進行陸戰，今早上兩人分別在萬華區青年公園及南港區成德市場拜票。另外，傍晚6時石舫亘將與國民黨立委徐巧芯在蔣萬安競選辦公室外發放文宣。
蔣萬安今早6時30分到萬華區青年公園及國光市場向民眾拜票之外，太太石舫亘也當作分身，今早9時到南港區成德市場拜票。
同時，今天晚間6時，石舫亘將與國民黨立委徐巧芯在蔣萬安競選總部、松山區南京東路三段340號發放「安心飄帶」、「安心貼紙」及「應援海報」，屆時有機會再重現蔣萬安9日在捷運大安站舉辦「安心貼紙」發放活動時的排隊人龍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。