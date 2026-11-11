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辯論會謝國樑、童子瑋聚焦基隆捷運 基隆市府揪兩人都有「錯誤」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
辯論會謝國樑、童子瑋聚焦基隆捷運，基隆市府揪兩人都有「錯誤」。圖／匯流新聞網提供
辯論會謝國樑、童子瑋聚焦基隆捷運，基隆市府揪兩人都有「錯誤」。圖／匯流新聞網提供

匯流新聞網昨舉辦「2026基隆市長候選人網路直播辯論會」，拚連任的國民黨市長謝國樑與民進黨童子瑋基隆捷運二階路線議題針鋒相對，不過，基隆市政府昨晚發聲明澄清，雙方引用的資料數據都有「錯誤」，謝國樑說目前方案「只需拆遷3戶民宅」應為10棟以內；童子瑋提及恐拆除基隆創價學會會館及基隆開基「老大公廟」應為未納入拆遷範圍。

針對昨基隆市長選舉辯論會，謝國樑和童子瑋兩方，就基隆捷運第二階段路線規畫的討論，基隆市政府交通處昨天深夜發聲明澄清，以利市民正確了解目前市府麥金路方案。

交通處說，市長謝國樑於辯論會中提及，目前方案「只需拆遷3戶民宅」，此數字應為口誤，特此更正。目前捷運路線方案係以沿線民宅拆遷影響最小化為重要評估原則，依現階段規畫，預估影響房屋數量為10棟以內，實際棟數仍將依工程設計進一步確認。

交通處表示，另有關童子瑋提及謝國樑的方案捷運路線恐拆除基隆創價學會會館及基隆開基「老大公廟」等說法，依目前捷運規畫路線，絕未經過上述兩處地點，亦未納入拆遷範圍，相關說法與規畫內容並不相符。

至於童子瑋提出山岳地質、地下水及隧道施工等疑慮，交通處表示，國內山岳隧道相關工程技術及施工經驗已相當成熟，規畫團隊已就沿線地形、地質條件及工程可行性進行檢視，並無工程不可行或需因此大幅延長工期的情形，後續仍將進行山岳隧道規劃設計。

交通處表示，基隆捷運是影響城市長遠發展的重要建設，市府將持續秉持「台鐵不退場、捷運進安樂」方向，以降低民宅拆遷、兼顧工程可行性及市民交通需求為原則，持續深化路線規劃，並與中央密切溝通，務實推進基隆捷運建設。

2026九合一選舉

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