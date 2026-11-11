聽新聞
0:00 / 0:00

涉發敬老券買票 北市議員遭限制出境

聯合報／ 記者蕭雅娟戴永華張宏業／連線報導

台北市無黨籍議員徐立信被控發放九百份「敬老消費券」請託里民支持，涉違反選罷法投票行賄罪；檢調昨搜索、約談廿餘人，徐怒控「司法介選、栽贓陷害」，揚言絕食抗議；檢方複訊後命徐和辦公室主任李茂基限制出境出海與住居。宜蘭四屆資深縣議員楊順木今年交棒給兒子楊易林參選，檢方接獲檢舉楊順木涉嫌以現金買票，專案小組前天搜索楊住家等處，向法官聲請羈押楊及二名樁腳獲准。

徐前天才在臉書上宣傳消費券政績，標榜「阿信成功創造消費券合作模式」，宣稱未來將推動「全台北市區消費券」，並喊出「台北市議員候選人，請支持五號徐立信！」昨即因涉賄被搜索約談。北檢指揮台北市調處調兵分三路搜索徐住處兼辦公室及李茂基住處，並約談徐、李及三名里長、領券里民共廿餘人。

徐走進北檢大門時怒吼「絕食抗議！捍衛清白！」媒體追問是否確定絕食，他回應「確定！」接著氣憤質疑竟有這麼多記者在場，「根本就是司法介選、栽贓陷害」，最後轉頭向媒體說「謝謝」。

檢調掌握，敬老消費券主打促進中正、萬華商圈消費，印有徐的頭像，每份二百元，可在特約商店使用；徐立信疑透過萬華區西門、和德和騰雲里里長號召里民，今年三、四月共發放九百份，徐及李茂基疑在現場表示「懇請大家支持」，涉嫌賄選

另，宜蘭縣議員楊順木交棒兒子楊易林參選議員，檢調前天搜索楊住家等十一處並傳喚九人訊問，因涉案情節重大，法院裁定收押禁見。檢方不排除近日傳喚楊易林到案說明是否知悉買票及資金來源。

楊順木是宜蘭選舉查賄中首名遭收押禁見的資深議員，消息傳出後震驚縣議會與地方政圈；他的主要票倉在宜蘭河以北地區，四年前以「正神名黨」參選，當選後加入無黨團體運作。

據了解，專案小組上周四拘捕兩名林姓樁腳，查出楊順木與樁腳涉嫌以每票一千元替兒子買票；楊順木強調沒有賄選，且兒子不知情。

2026九合一選舉

2026九合一選舉 賄選 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

徐立信涉900份敬老消費券買票 怒控司法介選、栽贓陷害：絕食抗議

徐立信昨曬消費券政績 今涉發900份敬老券買票遭搜索約談

宜蘭選舉首位議員涉賄遭收押 4屆縣議員楊順木幫兒買票震驚地方

金門樁腳涉為民代現金買票遭收押 檢籲勇於檢舉

相關新聞

基隆辯論 謝國樑、童子瑋為捷運路線交鋒

基隆市長選戰網路直播辯論會昨登場，拚連任的謝國樑、挑戰者童子瑋在基隆捷運路線議題交鋒，謝質疑童立場一變再變，最初主張「鐵換捷」，後來提出「雙主線」，如今改口「雙鐵共構」。童反擊謝用捷運騙選票，他當市長保證不會拆台鐵，將研議基捷、台鐵施工共構雙贏。

李四川致敬醫護 蘇巧慧喊提升量能

天主教耕莘醫院醫療大樓興建工程昨動土，新北市長侯友宜與新北市長候選人李四川、蘇巧慧同場出席。李四川提出蘆洲醫院、板橋醫療園區等五大醫療建設，盼補足新北各區醫療資源；蘇巧慧說，將結合中央提升醫療量能、升級醫療設備，減輕醫護負擔、改善薪資待遇，成為第一線醫事人員後盾。

涉發敬老券買票 北市議員遭限制出境

台北市無黨籍議員徐立信被控發放九百份「敬老消費券」請託里民支持，涉違反選罷法投票行賄罪；檢調昨搜索、約談廿餘人，徐怒控「司法介選、栽贓陷害」，揚言絕食抗議；檢方複訊後命徐和辦公室主任李茂基限制出境出海與住居。宜蘭四屆資深縣議員楊順木今年交棒給兒子楊易林參選，檢方接獲檢舉楊順木涉嫌以現金買票，專案小組前天搜索楊住家等處，向法官聲請羈押楊及二名樁腳獲准。

九加一產業園區8年沒設廠 遭劉建國酸原地踏步…張麗善稱：我當種樹的人

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡昨成立「四大國際社團後援會」，她當場承諾將捐出選舉補助款；民進黨候選人劉建國近日質疑縣長張麗善力推「九加一產業園區」至今未見設廠，形同原地踏步，張麗善昨說，自己是當種樹的人，為雲林未來發展奠定基礎。

南部衝選情 藍綠造勢周日拚場大咖齊聚

南部藍綠十五日同天辦封街造勢拚場，國民黨在台南永康舉行「嘉嘉南高屏聯合造勢大會」，提出「守住嘉義市、進取嘉義縣、力拚南高屏」目標；民進黨嘉市長候選人王美惠於嘉市東區辦晚會，預告北市長候選人沈伯洋以錄影助選。

影射柯志恩「聽話的狗」公督盟執行長道歉 綠營遭疑支持霸凌…范雲：不認同用語

公督盟執行長張宏林日前以「聽話的狗」形容國民黨高雄市長候選人柯志恩，國民黨立委陳菁徽昨天與多名市議員強烈譴責公督盟，要求公督盟道歉及張宏林辭職下台，另質疑民進黨市長候選人賴瑞隆不敢公開譴責，是否支持台灣政壇存在這樣的霸凌文化。張宏林昨受訪致歉，稱當時沒特別指柯志恩本人；民進黨立院黨團書記長范雲表示，民進黨團不認同這樣的用語，對於不同黨派人物都應尊重。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。