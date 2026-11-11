涉發敬老券買票 北市議員遭限制出境

台北市無黨籍議員徐立信被控發放九百份「敬老消費券」請託里民支持，涉違反選罷法投票行賄罪；檢調昨搜索、約談廿餘人，徐怒控「司法介選、栽贓陷害」，揚言絕食抗議；檢方複訊後命徐和辦公室主任李茂基限制出境出海與住居。宜蘭四屆資深縣議員楊順木今年交棒給兒子楊易林參選，檢方接獲檢舉楊順木涉嫌以現金買票，專案小組前天搜索楊住家等處，向法官聲請羈押楊及二名樁腳獲准。

徐前天才在臉書上宣傳消費券政績，標榜「阿信成功創造消費券合作模式」，宣稱未來將推動「全台北市區消費券」，並喊出「台北市議員候選人，請支持五號徐立信！」昨即因涉賄被搜索約談。北檢指揮台北市調處調兵分三路搜索徐住處兼辦公室及李茂基住處，並約談徐、李及三名里長、領券里民共廿餘人。

徐走進北檢大門時怒吼「絕食抗議！捍衛清白！」媒體追問是否確定絕食，他回應「確定！」接著氣憤質疑竟有這麼多記者在場，「根本就是司法介選、栽贓陷害」，最後轉頭向媒體說「謝謝」。

檢調掌握，敬老消費券主打促進中正、萬華商圈消費，印有徐的頭像，每份二百元，可在特約商店使用；徐立信疑透過萬華區西門、和德和騰雲里里長號召里民，今年三、四月共發放九百份，徐及李茂基疑在現場表示「懇請大家支持」，涉嫌賄選。

另，宜蘭縣議員楊順木交棒兒子楊易林參選議員，檢調前天搜索楊住家等十一處並傳喚九人訊問，因涉案情節重大，法院裁定收押禁見。檢方不排除近日傳喚楊易林到案說明是否知悉買票及資金來源。

楊順木是宜蘭選舉查賄中首名遭收押禁見的資深議員，消息傳出後震驚縣議會與地方政圈；他的主要票倉在宜蘭河以北地區，四年前以「正神名黨」參選，當選後加入無黨團體運作。

據了解，專案小組上周四拘捕兩名林姓樁腳，查出楊順木與樁腳涉嫌以每票一千元替兒子買票；楊順木強調沒有賄選，且兒子不知情。