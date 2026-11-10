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鄭麗文：洋流效應讓蔣萬安重新整隊 後續會倒吃甘蔗

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今晚接受鏡新聞「大咖鏡來講」專訪。圖／擷取自鏡新聞YT頻道
國民黨主席鄭麗文今晚接受鏡新聞「大咖鏡來講」專訪。圖／擷取自鏡新聞YT頻道

台北市長選舉拉鋸，國民黨主席鄭麗文表示，民進黨力挺市長候選人沈伯洋，確實帶來一定效應，也激勵綠營基本盤及年輕族群；不過，市長蔣萬安團隊重新整隊、建立輔選架構後，已逐步站穩腳步，後續選情將「倒吃甘蔗」。

鄭麗文今晚接受鏡新聞「大咖鏡來講」專訪。談及「洋流」，鄭麗文說，沈伯洋一開始並非外界預期的人選，民進黨原本「拔劍四顧心茫茫」，不知要找誰參選，最後由沈伯洋參選，民進黨全黨拉抬，後續確實產生一定效應。

鄭麗文指出，對於現任優勢的候選人，蔣萬安一定是希望選戰能冷處理，因此採取冷系選法。不過，當沈伯洋帶起所謂的「洋流」，蔣萬安團隊立刻有了危機意識，重新整隊，台中市長盧秀燕接競總主委，立委羅智強擔任總幹事，另外還有4位台北市立委出任副總幹事。

鄭麗文表示，台北隊重新整隊、建立了輔選的戰鬥機器後就能看出不同，包括競選總部成立大會、電視辯論也有不一樣的表現。她認為，蔣萬安在辯論會上的表現「就如同大家預期的蔣萬安」，因此在電視辯論中，「很明顯有扳回一城」。

鄭麗文認為，蔣萬安團隊重新站穩腳步後，大家已有高度危機意識，民進黨確實因為「洋流」，讓整體基本盤受到非常高的鼓舞，也在年輕族群中形成一定效應，但她仍看好蔣萬安的競爭力，「真金不怕火煉」。

鄭麗文表示，台北市民還是有高度智慧，大家會從蔣萬安過去4年的施政成績，以及長期觀察到他的人品、為人等面向評估，蔣萬安仍具有很強的品牌效應，所以當競選團隊重新整隊、站穩腳步後，「我認為後面就會倒吃甘蔗了」。

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