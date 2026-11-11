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李四川致敬醫護 蘇巧慧喊提升量能

聯合報／ 記者張策／新北報導
基隆市長選舉辯論會昨舉行，國民黨謝國樑（右）、民進黨童子瑋兩人先禮後兵握手致意。圖／主辦單位提供
基隆市長選舉辯論會昨舉行，國民黨謝國樑（右）、民進黨童子瑋兩人先禮後兵握手致意。圖／主辦單位提供

天主教耕莘醫院醫療大樓興建工程昨動土，新北市長侯友宜與新北市長候選人李四川蘇巧慧同場出席。李四川提出蘆洲醫院、板橋醫療園區等五大醫療建設，盼補足新北各區醫療資源；蘇巧慧說，將結合中央提升醫療量能、升級醫療設備，減輕醫護負擔、改善薪資待遇，成為第一線醫事人員後盾。

李四川主張，未來將以「ＢＯＴ加速興建、分區補足量能」為核心，推動五大醫療建設，包括興建蘆洲醫院，補足溪北地區醫療缺口；加速板橋醫療園區，整合醫療與長照服務；推動淡海新市鎮醫院，強化北海岸高齡照護及復健醫療量能；擴充土城醫療園區，增設失智及長照專區；協助恩主公醫院擴建，深化與亞東、土城醫院分工合作，讓各區醫療資源更均衡。

談及耕莘醫院新大樓，李四川感謝院方五十八年來守護大文山地區居民健康，承諾若擔任市長將在權責範圍內提供協助，期待新大樓落成時邀侯友宜剪綵。李也向第一線醫護人員致敬，強調「工程人蓋房子讓城市變大，醫護人員視病猶親的愛心，能讓城市變偉大」。

蘇巧慧形容，新店人不是在耕莘出生，就是被耕莘照顧長大，期盼未來持續提升大文山地區醫療量能。蘇也說，耕莘醫院新大樓不只是硬體升級，更將打破過去以專科分區的傳統，改以「病症中心」整合醫療服務，減少病患在不同樓層間奔波。導入智慧醫療科技，結合ＡＩ輔助診療，提升醫療效率與精準度，讓醫事人員更專注於病人照護，與她主張落實分級醫療、運用ＡＩ減輕行政負擔的方向一致。

蘇巧慧強調，耕莘醫院照顧市民，我們更要照顧耕莘醫院，未來希望實踐「照顧照顧者」理念，與中央攜手提升新北醫療量能，升級醫療設備、減輕醫護負擔，提升醫事人員薪資待遇，當第一線醫護人員最堅強後盾。

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