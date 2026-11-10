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估選情審慎樂觀 鄭麗文：最後應會「有驚無險」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今晚接受鏡新聞「大咖鏡來講」專訪。圖／擷取自鏡新聞YT頻道
國民黨主席鄭麗文今晚接受鏡新聞「大咖鏡來講」專訪。圖／擷取自鏡新聞YT頻道

九合一選戰倒數，國民黨主席鄭麗文今評估，整體選情穩定、最後應會「有驚無險」，四都部分現在雖然有些拉警報、很接近，國民黨已在全力輔選，只要大家都出來投票，四都應該「都可過關」；大家不需要悲觀，更不需要還沒選完就找戰犯，國民黨不可以有任何失敗主義的氣息，不到最後一刻絕不輕言失敗。

鄭麗文今晚接受鏡新聞「大咖鏡來講」專訪。談及五五波激戰區，包括彰化縣、新竹縣、新北市及宜蘭縣，鄭麗文說，新竹縣歷經初選震盪、選情回穩，仍是藍綠對決態勢；至於新北市，她坦言，民進黨新北市長候選人蘇巧慧來勢洶洶，不但有家族力量長期經營，選戰策略也很高明。

在彰化方面，縣長王惠美一度未替黨籍候選人魏平政站台，鄭麗文說，國民黨10月在中部舉辦大型造勢，王惠美已與候選人同台，團隊後續也與王惠美密切溝通互動，希望最後能展現縣長的力量，「我認為，王惠美後續站台機率很大。」

鄭麗文說，也有部分縣市讓她感到安心，像是南投、苗栗，還會反過來替黨中央打氣，主動告訴她「主席放心，我們這裡妳不用擔心。」讓她能把時間多分配給危險選區。

鄭麗文指出，國民黨在上屆地方大選表現很好，在22縣市拿下14＋1席，這屆選舉當然希望維持戰績，也期待突破南部幾個民進黨長期執政縣市，因此她年初起便重點常跑屏東等地方。在藍白合，國民黨與民眾黨在嘉義市共推前立委張啓楷；更有深度信心能一舉拿下金門、馬祖、澎湖。

鄭麗文說，黨中央正在竭盡全力動員、輔選，因此，她還是相當有信心、審慎樂觀，「整體情形還是穩定的，我不會給自己設立底線，也不讓艱困選區覺得被放棄。」艱困選區她只求進步，這次深綠地方或許無法翻盤，每次選舉都是累積新能量，明年搞不好立委不會再掛蛋。大家都會好奇黨主席的去留成敗，但她只是配角，在地方選舉做好全力輔選的角色。

2026九合一選舉

鄭麗文 彰化縣 2026九合一選舉

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