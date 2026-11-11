基隆辯論 謝國樑、童子瑋為捷運路線交鋒

基隆市長選戰網路直播辯論會昨登場，拚連任的謝國樑、挑戰者童子瑋在基隆捷運路線議題交鋒，謝質疑童立場一變再變，最初主張「鐵換捷」，後來提出「雙主線」，如今改口「雙鐵共構」。童反擊謝用捷運騙選票，他當市長保證不會拆台鐵，將研議基捷、台鐵施工共構雙贏。

匯流新聞網主辦基隆市長網路直播辯論會，交互詰問時，謝要童明確表態「基隆捷運第二階段到底怎麼走？」謝主張捷運要進安樂區、台鐵不退場，從八堵經麥金路長庚醫院再走安樂路進市區，能服務廣大安樂區居民，搭捷運到長庚醫院看診更便捷，能用較低成本延伸到大武崙地區，他的方案全長四點七公里，經費二六三億，最重要是只要拆三戶民宅。

謝質疑，童主張在既有台鐵路廊增設捷運，卻沒完整交代實際工程條件。若採高架興建，如何解決沿線民宅拆遷問題？若改採地下化，龐大工程經費從何而來？施工期如何確保台鐵正常營運？這些都是重大工程最基本問題，不是一句雙鐵共構能輕易帶過。

童反擊說，他不喜歡把公共政策變成貼標籤手法，基隆市區如果要有捷運，可行辦法是運用台鐵路廊，有和專家學者討論，結論是現行技術可透過臨時軌施工，進行雙軌共構工程，無論高架或地下化，可在不廢除台鐵狀況下完成，台鐵負責長程環島運輸，捷運負責城際往返需求，可雙軌共贏。

基隆每天約十一萬人跨縣市通勤，交通議題成攻防焦點。謝國樑主張，市府補助既有客運業者在尖峰時段增加人力及班次，童子瑋提出由市府出預算與客運業者合作「包車包人」，依各行政區通勤需求安排固定運能。對於童的構想，謝質疑若缺乏完整配套，恐排擠既有客運業者的生意，讓原本經營困難的業者更難生存，最終由市府花錢接手，形成惡性循環。

日前本報獨家報導閒置已久的台肥基隆一廠打算轉型為土資場，謝國樑昨堅定地說，市府態度完全不贊成，中山區民眾群情激憤，要求童子瑋拿出態度，不能沒有立場。童首次表明態度說，他立場很清楚，反對台肥一廠設置土資場。謝主張台肥一廠規畫為ＡＩ產業園區，有協和電廠可就近支援產業電力。童說，若他當市長，台肥一廠會規畫為西岸後勤維修基地，讓中山區居民有更多就業機會。