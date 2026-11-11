分進合擊 沈伯洋將同框何欣純

選戰倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起「洋流」帶動綠營全台選情，各縣市民調也顯示藍綠候選人有拉近趨勢；最後衝刺階段，沈伯洋除持續強化北市陸戰，如果時間允許，也會到外縣市為同黨籍候選人站台。

沈伯洋日前受訪表示，大家雖很想互相幫忙，但台北選情還是很緊繃，會看行程如何微調，看能做什麼或透過連線、錄影來幫忙。其中，民進黨台中市長候選人何欣純本月廿日將造勢，被問到是否會受邀出席，沈表示，一直都在既定的計畫，雙方都有在細部討論，台中確定會去。

作家廖玉蕙指控台北市垃圾車廣播「選舉支持蔣萬安」，前晚已發文道歉，台北市長蔣萬安昨說，他接受廖的道歉，也希望各界在評論前，做好查證。媒體追問沈伯洋日前稱北市兒虐六都居首說法「用猜的」一事，蔣萬安表示，身為市長候選人更應該負起責任，他無法理解沈伯洋不道歉理由到底在哪裡？

但沈伯洋反嗆：「有兒虐事情，要道歉的應該是他才對吧，怎麼變成我了？這太奇怪了吧。」蔣萬安是現任市長，發生了那麼多兒虐的事情，然後來問一個挑戰者要不要道歉？

雙方雖交鋒不斷，但沈伯洋近來喉嚨不適，蔣萬安昨隔空關心，希望他保重身體。

綠提孫中山 鄭：啞然失笑

國民黨昨舉辦「善治與和平 總理孫中山先生誕辰紀念座談會」。國民黨主席鄭麗文致詞表示，國民黨執政縣市展現出良善治理的能力跟成績，每一天的實踐中都體現孫中山的思想理念。她並提到，最近國父最被大家提到的就是，民進黨秘書長徐國勇說在沈伯洋的身上看到國父孫中山的精神跟思想，她知道很多人聽到這句話是先愣住，然後啞然失笑。

鄭麗文昨接受鏡新聞專訪談及「洋流」表示，蔣萬安團隊整隊後，選情將倒吃甘蔗。