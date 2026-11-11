不副署老福法 卓揆稱破壞憲政 藍批綠不挺老人

藍白聯手三讀通過六十五歲以上長者有條件免健保費修法，行政院以不副署反擊。行政院長卓榮泰昨稱，任何政黨都不該以破壞憲政秩序、財政紀律維護選情，如此會受人民反感。國民黨批評，民進黨縣市長候選人不願跟老人站在一起。

此外，立法院本月六日三讀修正「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文，將老農津貼從每月八一一○元提高至每月一萬五千元，昨天下午送出立法院，咨請總統府公布。是否會副署老農津貼法案？卓榮泰尚未表態。

卓榮泰表示，還有十幾天就要選舉，選情當然很緊繃，但政府須把維護憲政秩序、財政紀律放在最優先；任何政黨都不該以破壞憲政秩序、財政紀律獲得選舉利益、維護選情，如此會受到人民最大反感。

國民黨文傳會主委陳以信反問，民進黨參選縣市首長的立委，為何不必為人民福利負責？民進黨候選人不願跟老人、人民站在一起，真正應該退選的是民進黨候選人。